El Barça arrasa al Espanyol y se consolida como líder

El Juvenil A del FC Barcelona ha abierto brecha en la clasificación del Grupo 3 de la División de Honor Juvenil después de pasar por encima del Espanyol en la ciudad deportiva Dani Jarque. El conjunto blaugrana arrancó como un vendaval y en solo 25 minutos se situó con un 0-4 que sentenció el encuentro.

Los azulgranas estaban muy motivados después de la espina que les quedó clavada por caer eliminados en la UEFA Youth League frente al Maccabi Haifa en un partido disputado en Hungría por el conflicto existente en Israel. El Barça pagó el mal estado del terreno de juego, no pudo desarrollar su fútbol y fue apeado en la tanda de penaltis.

En esta ocasión, los de Pol Planas se encontraron con un gran escenario en el que poder jugar como es la Dani Jarque y ello se notó. El balón fluyó con velocidad y muy pronto llegaron los goles.

Orian Goren envió un balonazo a la escuadra tras una asistencia de Pol Bernabeu (13'), el autor del primer gol sirvió el segundo a Shane Kluivert para que definiera con la zurda (16'), mientras que Adrián Guerrero se fabricó la acción del tercer tanto (23') y Fofana puso el cuarto tras una asistencia de Kluivert (25').

Fue un festival azulgrana ante un Espanyol atónito viendo como recibía goles uno detrás de otro. La segunda parte, con el marcador decidido ya fue más calmada, y el Barça no hizo más sangre. Incluso, los blanquiazuales pudieron marcar el gol del honor obra de Mullerat (88').

Con este triunfo, el FC Barcelona aumenta su distancia en la tanda clasificatoria a cuatro puntos respecto al segundo, el propio Espanyol, y pone la directa hacia el título de su grupo de la División de Honor.