El Barça arranca con buen pie en el Mundial Juvenil sub 18 de clubes

El Mundial de Clubes de Fútbol Sub-18 ha reunido durante en la provincia de Córdoba a 12 de los mejores equipos juveniles del mundo durante las dos primeras semanas de septiembre para disputar El Trofeo Al-Andalus.

En este sentido, el evento deportivo, que organizó sus primeras 15 competiciones antes de la pandemia, llega ahora con la edición número 16 a la provincia de Córdoba gracias al apoyo institucional de la Diputación, después de cinco años de pausa.

Aparte del Barcelona, que ha ganado los dos primeros partidos que ha disputado contra el Benfica (0-1) y el Como (2-3), en ambos casos de forma muy igualada, también participan el Real Madrid, el Córdoba, el Sevilla y el Betis.

En el caso del Madrid, los blancos golearon al equipo local por 0 goles a 4 y este miércoles se la jugarán en el segundo partido de la fase de grupos contra el Betis. Por otro lado, el Córdoba también cayó de forma contundente contra el Palmeiras por 0 a 5. Además, el Sevilla perdió 1 a 2 contra el Racing Club en la primera jornada de la liguilla y el Betis ante el Palmeiras con el mismo resultado.

Los equipos internacionales

Junto con los conjuntos españoles, también están luchando por hacerse por el campeonato el Benfica (Portugal), el Sport Club Corinthians Paulista (Brasil), la Socieda de Esportiva Palmeiras (Brasil), el Como 1907 (Italia), River Plate (Argentina), el Racing Club (Argentina) y el Pogba Academy (Francia).

Este último equipo entró en el último momento en la competición para substituir al AS Nylon (Camerún), puesto que tuvieron contratiempos en el momento de gestionar los trámites necesarios para viajar y disputar el torneo.