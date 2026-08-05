El Barça apuesta por el talento catalán con la incorporación de Arnau Casas

El FC Barcelona continúa reforzando su fútbol formativo con una nueva incorporación de futuro. El club blaugrana ha hecho oficial este miércoles el fichaje de Arnau Casas Laguna, centrocampista de 16 años que llega procedente de la UE Cornellà para incorporarse a la estructura de La Masia de cara a la temporada 2026/27.

El futbolista firmó su contrato acompañado por el director del Fútbol Formativo, José Ramon Alexanco, en un acto con el que el Barça confirmó una incorporación que llevaba meses encarrilada y que responde a la estrategia del club de seguir captando algunos de los mayores talentos del fútbol base catalán.

Convenció durante su etapa a prueba

Aunque el anuncio se ha producido ahora, Arnau Casas ya había tenido la oportunidad de demostrar su nivel con la camiseta balugrana durante los últimos meses. El mediocentro participó como jugador a prueba en el MICFootball, torneo celebrado entre finales de marzo y principios de abril en la Costa Brava, una experiencia que terminó resultando decisiva.

Su rendimiento en el torneo convenció a los responsables deportivos del Barça, especialmente por su capacidad para dirigir el juego desde la medular, interpretar los partidos y aportar equilibrio al equipo. Tras esas actuaciones, el club decidió acelerar definitivamente su incorporación. Además del MIC, Casas también disputó varios torneos amistosos con los equipos de formación blaugranas y durante los últimos días ya se ha ejercitado con el Juvenil B, facilitando así una adaptación que comenzó incluso antes de oficializarse el fichaje.

Del Cornellà a La Masia

Arnau Casas aterriza en el Barça después de completar su etapa formativa en la UE Cornellà, uno de los clubes que más talento ha aportado históricamente al fútbol base catalán. Su llegada se ha producido de forma paralela a la de Erik Domínguez, extremo de 16 años que también militaba en el Cornellà y cuya incorporación fue anunciada recientemente por el club blaugrana.

Ambos compartieron vestuario durante las últimas temporadas y ahora volverán a coincidir en el Juvenil B. También se unió hace unas semanas el prometedor mediocentro belga-marroquí Mahdi El Maimouni, procedente del Sporting Charleroi.