El Barça apuesta por Belletti y no se plantea un cambio de entrenador en el filial

En el aspecto competitivo, el objetivo del Barça Atlètic esta temporada era ascender pero en un filial hay muchos más objetivos y las circunstancias también cuentan. La sexta plaza que ha obtenido el filial blaugrana no hará cambiar la confianza del club en Juliano Belletti.

Salvo un giro inesperado en los acontecimientos, la realidad a día de hoy es que el Barça cuenta con Juliano Belletti como entrenador del Barça Atlètic para la próxima temporada.

El héroe de París tiene intención de seguir desarrollando su función como entrenador del segundo equipo blaugrana y todo apunta a que el camino del brasileño seguirá ligado al equipo que juega en el Estadi Johan Cruyff.

Juliano Belletti en una entrevista reciente a nuestro diario / Dani Barbeito

El final anticipado de la temporada del Barça Atlètic, sin playoff, no ha cambiado la idea de la dirección deportiva del Barça.

Deco, Bojan, Alexanko y Andrés Manzano confían en la experiencia y solvencia de Belletti como entrenador y entienden que su segunda temporada en el Barça Atlètic puede ser positiva para todas las partes.

Si en el fútbol profesional la paciencia es un valor que suele tener resultados positivos, en el fútbol base la estabilidad es todavía algo más deseable y necesario.

Además se valora el buen flujo de jugadores del filial al primer equipo. Esta temporada han debutado Dro, Xavi Espart, Jofre Torrents y Tommy Marqués han debutado a las órdenes de Flick y hasta once futbolistas del Barça Atlètic han sido convocados por Flick.

Juliano Belletti es el encargado de preparar a los jugadores del filial para el reto de ascender al primer equipo / FCB

De todos los jugadores que han jugado esta temporada con el Barça Atlètic 23 de ellos son juveniles, una cifra que muestra la juventud del filial. Se espera otro verano con muchos cambios en la plantilla del Barça Atlètic que se verá reforzado como siempre con una base de futbolistas que ascenderán del Juvenil A.

Belletti sumará su cuarta temporada en el fútbol base blaugrana. En su primer curso fue ayudante de Óscar López en el Juvenil A y Rafa Márquez en el Barça Atlètic mientras que en el curso pasado ejerció con éxito como 'míster' del Juvenil A.

Juliano Belletti y Fran Sánchez son los máximos responsables del Barça Atlètic / Dani Barbeito

Las lesiones y las ausencias de jugadores por estar en dinámica de primer equipo y Juvenil A así como las convocatorias de las selecciones inferiores han lastrado a un filial que ha tenido la presencia de 43 jugadores con minutos en la Segunda Federación.

Hay casos para todos los gustos como el debut de un cadete como Ebrima Tunkara o el salto directamente des del Juvenil B de Adam Argemí son ejemplos significativos de lo que ha tenido que gestionar Belletti y su staff.

Belletti, en el banquillo del Barça Atlètic / Valentí Enrich

Salvo que Belletti cambiara su idea inicial, todo apunta a que el Barça Atlètic tendrá para la próxima temporada el mismo cuerpo técnico. El brasileño se mantendrá como primer entrenador y su mano derecha seguirá siendo Fran Sánchez, un técnico con más de dos décadas en la cantera blaugrana.

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En el resto de categorías del fútbol formativo blaugrana no habrá noticias sobre el futuro de los entrenadores hasta que finalice el curso a mediados de junio. En el club se está satisfecho con el trabajo de Pol Planas, Cesc Bosch, David Sánchez y el resto de técnicos y todo apunta a una primavera tranquila en este aspecto.