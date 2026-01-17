El Barça anuncia el fichaje de Joaquín Delgado

El FC Barcelona ha anunciado este sábado, en la previa del partido contra el Andratx, que ha alcanzado a un acuerdo con el Real Oviedo para la cesión del jugador Joaquín Delgado hasta el 30 de junio de 2026, con una opción de compra al final de temporada. El delantero andaluz reforzará al Barça Atlètic en el segundo tramo de temporada procedente del Oviedo Vetusta, filial del equipo asturiano, y se incorpora de forma inmediata al conjunto dirigido por Juliano Belletti.

Nacido el 26 de marzo de 2002 en Utrera (Sevilla), Joaquín Delgado se formó en las categorías inferiores del Betis y después firmó por el filial del Córdoba. Después de un paso por el Utrera, la temporada 2024/25 se incorporó al Oviedo Vetusta. En su primer año, Delgado marcó 23 goles, contribuyendo como pieza clave al ascenso de Tercera a Segunda Federación.

En la actual temporada, el nuevo delantero azulgrana ha marcado 14 goles en 17 partidos con el filial del Oviedo, que ocupa la segunda posición del grupo 1 de Segunda Federación. En total, Delgado acumula 37 goles en 50 partidos con la camiseta del Vetusta, y reforzará la delantera del Barça Atlètic para la segunda vuelta de la Liga.

Más alternativas en ataque

Delgado fue uno de los grandes artífices del ascenso del Vetusta el curso pasado, pues sumó 23 goles en Tercera RFEF. El delantero andaluz, incluso, ha entrenado con el primer equipo del Real Oviedo en los últimos días, pero al no ser sub-23 solo podría jugar con los 'mayores' mediante un cambio de ficha.

Su llegada al Barça Atlètic permitirá a Belletti contar con más alternativas en el frente de ataque, donde las lesiones han causado estragos: Òscar Gistau, aunque está regresando progresivamente a los entrenos, no juega desde septiembre; Barberá, con una rotura en el recto anterior de la pierna derecha, no volverá hasta marzo; Ureña, por su parte, tampoco está disponible desde noviembre con una fractura de clavícula; mientras que Sama Nomoko, con una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, permanecerá fuera de los terrenos de juego lo que resta de temporada.