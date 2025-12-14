El Barça acaba quinto en la Messi Cup

La cuarta jornada de la Messi Cup presentada por GEICO se disputó en el Training Centre de Inter Miami CF y sirvió para definir a los finalistas del torneo, así como las posiciones del quinto y séptimo puesto. El FC Barcelona terminó su participación en la quinta posición después de vencer al Inter de Miami por 4-6.

Leo Messi dio inicio oficialmente a la Messi Cup, un torneo que reúne a algunas de las academias más prestigiosas del fútbol mundial que ya ha dejado jornadas de alto nivel competitivo y talento joven sobre el césped. River Plate y Atlético de Madrid lograron el pase a la gran final, mientras que FC Barcelona y Newell’s Old Boys cerraron su participación con victoria en sus respectivos encuentros.

La lucha por el quinto puesto arrancó con un FC Barcelona muy efectivo. En el minuto 5, un balón largo para Alejandro Fernández terminó con un pase atrás que Ruslan Mba convirtió a puerta vacía para abrir el marcador y firmar su cuarto gol del torneo.

Inter de Miami respondió con un lanzamiento de falta de Padilla que obligó a Dausy a intervenir. Rybak amplió la ventaja tras una gran acción individual de Garcés, pero antes del descanso Inter Miami reaccionó. Zidane Cadet recortó distancias tras un saque rápido de falta y, aunque Diego Martínez estrelló un disparo en el larguero, Alejandro Fernández volvió a marcar para el 1-3.

La segunda parte fue un intercambio constante de golpes. Cadet volvió a anotar desde la frontal, pero una acción a balón parado culminada por Abarkane puso el 2-4. Inter Miami reaccionó con fuerza y, en apenas tres minutos, Padilla y Nicolás Pineros igualaron el encuentro (4-4).

Cuando mejor estaba el conjunto estadounidense, Rybak apareció de nuevo para sentenciar con dos contraataques que sellaron el 4-6 final. Rybak, el delantero azulgrana, autor de un hat-trick, fue elegido MVP del partido y el FC Barcelona finalizó la Messi Cup en quinta posición.

El partido por el séptimo puesto, Newell’s empató con el Inter (1-1) y se impuso por 3-1 en la tanda gracias a una sobresaliente actuación de Allegranza, que detuvo los lanzamientos de Ferri y Keqi. Allegranza, el guardameta de Newell’s, fue elegido MVP del partido y Newell’s finalizó la Messi Cup en séptima posición.