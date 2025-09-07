Barberowski resuelve con brillantez un debut tan agónico como ilusionante

El Barça Atlètic de Belletti arrancó su camino al ascenso a Primera Federación con una victoria (2-0) tan épica como merecida ante un sólido Porreres. En el tiempo añadido Barberá marcó de cabeza un gol que hacía justicia al buen fútbol del filial. Al minutosiguiente, el '9' blaugrana asistió a Toni que culminó su gran actuación con un magnífico gol.

Barça Atlètic-Porreres Segunda Federación Barça Atlètic 2 0 Porreres Alineaciones Barça Atlètic Eder Aller, Anaya, Alexis Olmedo, Cortés, Oduro; Brian Fariñas, Toni, Guille (Aziz min.57); Sama Nomoko (Ureña min.82), Gistau (Tommy min.73), Dro (Barberá min.73) Porreres Pau Socías, Jorge, Xisco, Noguera (Amengual min.73), Alberto, Poo, Sergi Martín, Garrido (Cuenca min.82), Sastre, Mascaró (Algaba min.73), Guille Medina.

La apuesta de Belletti en el estreno en la Segunda Federación era estimulante. La presencia de tres joyas que cuentan para Flick como Dro, Toni y Guille sumado a otros futbolistas de gran proyección como Cortés, Sama o Gistau prometían espectáculo.

El guion del partido arrancó como se esperaba con un filial dominador y un Porreres reactivo. El equipo de Belletti jugaba al son que marcaba Dro. El gallego tenía la posición de extremo izquierdo como punto de arranque pero se movía con libertad en la mediapunta. La elegancia y calidad de este futbolista es indiscutible.

Este es el primer once de Belletti en la Segunda Federación / FCB

En la otra banda Sama Nomoko ofrece cualidades muy diferentes a las de Dro. Si el de Nigrán es magia pura, el maliense contagia energía, potencia y desequilibrio. Aunque el Porreres estaba muy cerrado atrás y ofrecía pocos espacios Sama se buscó la vida para percutir una y otra vez por su banda. Las mejores jugadas nacían de los dos extremos, Dro con finura y Sama con explosividad.

Los de Belletti ofrecían buenas sensaciones pero faltaba el gol, una diana que tuvo muy cerca Sama con un remate impresionante que rechazó el larguero. No fue la única oportunidad clara del primer tiempo ya que Olmedo, Guille y Dro también rozaron el gol.

Sama Nomoko debutó con el Barça Atlètic / FCB

El plan de partido del Porreres estaba bien trazado y ejecutado. Los baleares no concedían atrás y aprovechaban cualquier opción a balón parado para generar inquietud. El Barça Atlètic, por su parte, no se desviaba de lo que había trabajado Belletti buscando a través de las combinaciones generar peligro sin perder la paciencia.

Sama Nomoko volvió a ser el futbolista más incisivo y de hecho firmó una jugada de crack que acabó con un penalti clamoroso que el árbitro ignoró de manera inexplicable.

Ni decisiones injustas como estas alteraron a un Barça Atlètic que confiaba en sus fuerzas. El equipo jugaba bien pero le faltaba acertar en la última decisión cuando el equipo se acercaba al área rival.

Guille Fernández jugó de interior izquierdo contra el Porreres / FCB

El acierto que no tuvo en los 90 minutos reglamentarios llegó en el período de prolongación. Víctor Barberá emuló a Lewandowski y se vistió de 'Barberowski'. El atacante blaugrana aprovechó un preciso centro de Joan Anaya para romper el impecable sistema defensivo visitante.

Era el minuto 91 y había que cerrar el encuentro y en una contra bien gestionada por Barberá Toni culminó la acción con un gol marca de la casa. Remate impecable con la zurda de un jugador que fue el faro ofensivo del equipo en la segunda parte como Dro lo había sido en los primeros 45 minutos.

Barberowski volvió a lucir en el Johan Cruyff / FCB

El Barça Atlètic tuvo que sufrir pero mereció ampliamente ganar en un debut que deja dos mensajes. El filial es un equipo atractivo y competitivo pero la categoría no será cómoda y los rivales pondrán las cosas difíciles a los de Belletti. El primer pasito al ascenso ya se ha dado.