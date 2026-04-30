'Barberowski', el argumento más sólido del Barça Atlètic para soñar hasta el final

El domingo a las 12 horas el Barça Atlètic juega en el campo del Torrent su último partido de la liga regular del grupo tercero de la Segunda Federación.

Los blaugranas necesitan ganar en el campo de fútbol municipal Sant Gregorio y esperar que el Reus no sume los tres puntos en Terrassa.

La otra opción pasaría porqué el Alcoyano pierda en el campo del Porreres. Es evidente que los de Belletti no dependen de sí mismos pero en el vestuario del segundo equipo barcelonista son conscientes de que lo que tienen que lograr es cumplir con su obligación y a partir de aquí esperar que el azar les sea favorable.

Para ganar al Torrent y poder estar pendientes de otros campos el buen momento de Víctor Barberá invita al optimismo. Barberowski es el máximo goleador del Barça Atlètic con nueve dianas aunque apenas ha podido jugar trece de los 33 partidos que ha disputado el equipo de Belletti.

Ureña y Barberá celebran un gol / Javier Ferrándiz

Las lesiones han vuelto a castigar as un delantero centro con cualidades sobradas para marcar las diferencias en esta categoría. La prueba es que pese a su escasa continuidad a causa de los problemas físicos que ha sufrido ningún otro futbolista el B se acerca a sus números. El segundo máximo realizador del filial es Joaquín Delgado con seis dianas.

Víctor Barberá ha marcado nueve dianas y ha participado directamente en el gol en otras dos dianas con sendas asistencias. Esto quiere decir que el delantero de La Masia promedia un gol cada 73 minutos y una participación directa (gol o asistencia) cada 60 minutos.

Si el Barça Atlètic hubiera podido contar toda la temporada con su '9' titular y con Sama Nomoko y Dani Rodríguez en las bandas los sufrimientos a última hora para sellar una plaza de playoff no serían la realidad del equipo.

Las lesiones han castigado de manera dramática a los de Belletti y de hecho con Barberá ya sucedió lo mismo en el pasado curso.

Barberá ante el Lleida / FCBATLETIC

El barcelonés solo pudo jugar en la temporada pasada diez partidos y en apenas 562 minutos fue capaz de marcar dos goles y participar en una asistencia de gol.

En la anterior jornada el Barça Atlètic estaba virtualmente fuera de las plazas de playoff en el minuto 92. El Atlètic Lleida estaba ganando (0-1) pero un cabezazo de Barberá dio vida al filial blaugrana. El tanto final de Campos que culminaba la remontada da la posibilidad de que el Barça Atlètic luche hasta el último minuto para conquistar la quinta plaza.

Barberá ha marcado tres goles en las últimas cuatro jornadas. Aunque Belletti lo ha ido introduciendo de manera paulatina su efectividad es espectacular.

Para ganar en el campo del Torrent los goles de Barberá pueden ser el mejor argumento para los de Belletti. Si el segundo equipo blaugrana logra una plaza para disputar el playoff la presencia del '9' del filial se convertirá en un gran activo para soñar por el ascenso.

Víctor Barberá marcó tres goles / Valentí Enrich

Este goleador de 21 años tiene su futuro ligado para las próximas temporadas en Valladolid pero su objetivo pasa ahora mismo por alargar lo máximo la temporada del Barça Atlètic. El gran narrador Jaume Naveira lo bautizó como Barberowski cuando marcaba goles como churrros en la Youth League antes de saltar al fútbol belga.

Como Robert Lewandowski su futuro está lejos de Barcelona pero en ambos casos hasta el úlltimo día que defiendan la camiseta blaugrana los goles van a seguir cayendo como fruta madura.

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Su retorno al Barça ha tenido la desgracia de que las lesiones no le han permitido explotar su instinto goleador. En Torrent ( y con la mirada puesta en Terrassa) Víctor espera dejar su última aportación para que su etapa de blaugrana acabe con un sabor de boca positivo. Veremos si Barberowski puede resultar talismán.