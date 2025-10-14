FC Barcelona
'Barberowski', la alternativa del B para Lewi
La lesión de Robert Lewandowski deja al primer equipo sin un '9' puro. El delantero centro del Barça Atlètic Víctor Barberá podría ser una solución para paliar esta baja
Víctor Barberá ha arrancado la temporada como una moto. El delantero centro de 21 años del filial sería una alternativa interesante para cubrir la baja del ariete polaco. Sin Robert Lewandowski, Hansi Flick podría optar por dar minutos a su réplica en el Barça Atlètic.
El narrador de los partidos de la Youth League en Movistar Jaume Naveira bautizó a Víctor Barberá como Barberowski por su alta capacidad para definir dentro del área. Barberá explotó como goleador en la Champions juvenil en la temporada 2022-23 y acabó firmando por el Brujas.
Después de un paso irregular por la liga belga el Barça decidió repescarlo el curso pasado. En la temporada 24-25 solo pudo marcar dos goles con el filial blaugrana ya que las lesiones apenas le dejaron participar en diez partidos.
Esta temporada ha vuelto la mejor de Víctor Barberá de la mano de Belletti. El técnico brasileño le ha otorgado mucha confianza y minutos y ha regresado el mejor 'Barberowski'. El delantero barcelonés de 21 años que llegó a la cantera del Barça procedente de la Damm en el 2021 despuntó de la mano de Óscar López en el Juvenil B barcelonista.
Barberá es un delantero centro puro de los que viven en el área y simplifican el juego. Un buen centro al área con 'Barberowski' allí tiene muchas posibilidades de acabar en gol. Esta temporada ha marcado cinco goles y ha repartido una asistencia en los seis primeros partidos de competición.
Sus números son espectaculares ya que 'Barberowski' participa directamente en el gol cada 61 minutos disputados.
Además de su efectividad en el área, Barberá ofrece sacrificio en la presión y un desahogo constante para el equipo ya que siempre es una referencia arriba que puede descargar cualquier balón cuando el equipo no encuentra soluciones en el juego más combinativo.
Barberá es además un futbolista con más recursos técnicos de lo que aparenta en primera instancia. Contra el Reus su segundo gol es toda una demostración de talento con un control orientado que firmaría el mismo Robert Lewandowski. En este último psartido dispuso de la opción de marcar un cuarto gol pero se quedó a un paso al fallar un penalti.
Barberá no ha sido hasta el momento un jugador que ha estado en el radar del primer equipo pero su excelente momento de forma podría darle una oportunidad inesperada. El otro delantero centro del Barça Atlètic, Óscar Gistau, es la gran apuesta del club para la posicion de 9 pero ahora mismo se encuentra lesionado y no puede por tanto opositar a esta plaza.
En el Juvenil A las opciones de delantero centro son Adrián Guerrero y Roberto Tomás. Ambos responden a un perfil de falso nueve alejados del ariete clásico. Adri es un fino estilista que se mueve de maravillas entre líneas mientras que 'Rober' es un especialista en llegar desde la segunda línea.
