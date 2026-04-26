Barberá y Campos sellan una remontada épica y el Barça Atlètic se aferra al milagro

El Barça Atlètic competirá hasta el final por el sueño del ascenso. Los de Belletti dependen de otros resultados para lograr la quinta plaza pero al menos lucharán hasta la última jornada para conseguir un lugar para el playoff de ascenso a la Primera Federación.

Barça Atlètic-Atlètic Lleida Segunda Federación Jornada 33 Barça Atlètic 2 1 Atlètic Lleida Alineaciones Barça Atlètic Kochen; Xavi Espart, Cortés, Campos, Guillem Víctor (Ibrahim Diarra 76'); Fariñas, Tommy (Villar 65'), Toni Fernández (Oduro 76'); Azziz, Joaquín Delgado (Barberà 65') y Kluivert (Ureña 60'). Atlètic Lleida Marc Arnau; Camara (Alcalá 76'), Campins, Borja, Dauda (Utgés 76'), Cobo (Palacios 60'); Jordi, Cotan (Bilal 68'), Camara; Moró y Sule (Nil 68').

El filial blaugrana perdía en el minuto 90 pero en los seis minutos de añadido logró una remontada impensable ante el Atlètic Lleida. El Reus no falló y con su victoria (1-0) contra el Olot lo tiene todo a favor para asegurarse la quinta plaza. El Alcoyano también se mantiene cuarto tras derrotar (2-0) al Sant Andreu.

El escenario que le daría la opción de jugar playoff pasa por ganar al Torrent y esperar que el Reus empate o pierda en el campo del Terrassa o que el Alcoyano pierda en el campo del Porreres. Habría otra opción que pasaría por un empate del filial combinado con una derrota reusense.

Tommy Marqués fue titular contra el Atlètic Lleida / FCB

El Barça Atlètic afrontará una situación parecida a la del pasado curso con la necesidad de que una carambola le beneficie. El objetivo del playoff está muy complicado para los blaugranas pero en el minuto 90 del partido contra el Atlètic Lleida parecía descartado. Los de Belletti perdían (0-1) y todas las posibilidades matemáticas ya descartaban un milagro pero el tiempo añadido fue oro para las jóvenes promesas culés.

El partido, a priori, parecía propicio ya que el Atlètic Lleida había certificado la semana pasada su descenso a la Tercera Federación. El equipo dirigido por un ex-canterano del Barça, Jordi López, jugó sin presión y dificultó de manera inesperada al conjunto barcelonista.

Aziz fue el más inspirado en el Johan / FCB

En la primera mitad el filial envió dos balones a la madera con remates de los zurdos Aziz y Cortés. El Atlètic Lleida también tuvo un poste y otro ex-barcelonista como Joan Campins pudo anotar un sorprendente 0-1. De un primer período abierto y sorprendente se pasó a un segundo período muy espeso.

La necesidad de remontar pesaba en un equipo blaugrana que parecía bloqueado y alicaído. Los intentos individuales de Toni y Aziz no iban acompañados de un juego contínuo y coherente. Poco a poco se escapaban las posibilidades de agarrarse al sueño del ascenso pero en el tiempo añadido el infortunio vivido a lo largo de todo el curso se convirtió en puntería.

Toni Fernández lo intentó sin mucho éxito contra el Atlètic Lleida / FCB

Sin realizar un fútbol brillante el Barça había hecho méritos para marcar y el premio lo logró de manera épica. Víctor Barberá remató de cabeza a la escuadra un gran centro de Brian Fariñas.

Era un gol que le valía al filial para llegar con alguna opción a la última jornada pero el equipo se sacó la presión de encima y en la penúltima jugada del encuentro encontró el gol. Una serie de rebotes precedieron a un cabezazo salvador de Álex Campos.

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Los futbolistas celebraron un gol agónico que les mantiene con esperanzas de lograr clasificarse para el playoff. El próximo domingo a las 12 horas se decidirán las dos últimas plazas de playoff. Los de Belletti necesitan ganar en Torrent y esperar un favor del Terrassa o del Porreres.