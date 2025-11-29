Barbastro-Barça Atlètic: Horario, dónde ver y alineaciones previstas de un partido clave para los de Belletti

El equipo de Juliano Belletti desea encontrar en tierras aragonesas (domingo 12h) un punto de inflexión que le devuelva al brillante inicio de temporada.

Si en las seis primeras jornadas, los blaugranas sumaron cinco triunfos y un solo un empate en estos últimos seis encuentros el filial blaugrana solo ha ganado un partido y ha arañado tres empates. De sumar 16 de los primeros 18 puntos, el Barça Atlètic ha logrado una tercera parte (6 de 18) de los puntos en juego.

Belletti confía en ganar en Barbastro / FCB

Tommy Marqués, Jofre Torrents, Dro y Eder Aller no han viajado a Barbastro ya que entraron en la convocatoria de Flick para el partido contra el Alavés. De los jugadores que están en dinámica de filial hay quer destacar que Belletti recupera a Diego Kochen que apunta a ser el portero titular en tierras aragonesas.

Causa baja para las próximas cinco semanas Marcos Parriego que ha sufrido una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda. El centrocampista madrileño está sufriendo una temporada difícil a causa de las lesiones.

Dinámicas curiosas

Para cambiar esta dinámica de resultados irregulares de las últimas semanas toca superar a un Barbastro que busca competir a base de no encajar goles.

Si bien los aragoneses solo han marcado (8 goles) menos tantos que el Olot y el Porreres en el aspecto defensivo solo el Poblense y el Olot han encajado menos dianas. Hay un dato que tiene que alertar al Barça.

En los últimos cuatro partidos que ha participado el Barbastro solo se han visto dos goles. Los aragoneses han encajado un gol y solo han marcado una diana.

La visión de Juliano Belletti

Juliano Belletti confía en iniciar una racha positiva de victorias en Barbastro: "Hemos cogido la idea de que hay semanas que van a ser diferentes. Hay jugadores que han jugado la Youth League y otros están con el primer equipo pero los que están aquí siempre muestran la mentalidad correcta para trabajar con mucha intensidad y seguir mejorando".

El técnico brasileño admite que su equipo ha perdido la regularidad del inicio del curso pero entiende que este hecho no está causado por un bajón en el juego: "El equipo está jugando bien y generando ocasdiones. No podemos perder la confianza en lo que estamos haciendo".

Al Barça Atlètic le está costando mantener la efectividad del Johan Cruyff en sus partidos a domicilio: Los partidos fuera de casa puede parecer que nos traen más dificultades pero hay que afrontarlo con fútbol y sin cambiar nuestra manera de jugar. Hemos trabajado aún más para mejorar cosas "

El análisis respecto al rival es bastante sencillo:"El Barbastro es un equipo que encaja muy pocos goles y trabaja muy bien en defensa. Buscan opciones a bolón parado y con transiciones rápidas. Es un equipo muy listo."

Horario y dónde ver el Barbastro-Barça Atlètic

El Barça Atlètic jugará este domingo en el Campo Municipal de Deportes de Barbastro. El encuentro dirigido por el colegiado Jon Andrade se disputará a las 12h.

Guille Fernández quiere reivindicarse en Barbastro / FCB

El partido se podrá seguir en directo por las cámaras de Aragón TV.

Alineaciones probables

Estos son los onces que podrían presentar Dani Martínez y Belletti en el duelo entre el Barbastro y el Barça Atlètic correspondiente a la jornada 13 del grupo tercero de la Segunda Federación.

El Barça Atlètic celebra el gol de Álvaro Cortés contra el CE L’Hospitalet / FCB

Barbastro:Troya, Alarcón, Mingotes, Cardiel, Barrera, Cambril, Caro, Ara, Iribarren, Aarón, Gabarre

Barça Atlètic: Kochen, Anaya, Mbacke, Cortés, Oduro; Roger, Brian, Guille, Toni Fernández, Ureña y Juan Hernández