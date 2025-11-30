Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

FC BARCELONA

Barbastro - Barça Atlètic, en directo: partido de 2ª RFEF hoy, en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre Barbastro y el filial del Barça de Segunda Federación

Sama Nomoko llegó a impresionar en el filial hace apenas unas jornadas

Sama Nomoko llegó a impresionar en el filial hace apenas unas jornadas / Valentí Enrich

Jaume Marcet

Jaume Marcet

Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL