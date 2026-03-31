Baja inesperada en la cantera del Barça: Gorka Buil operado del bíceps femoral

Es uno de los grandes talentos de la cantera del Barça. Aunque es cadete y apenas acaba de cumplir 16 años, ha formado parte del día a día del Juvenil B e incluso ya se ha estrenado con el Juvenil A. El interior o extremo zurdo Gorka Buil estará cinco o seis meses de baja después de haber sido operado en el día de hoy.

Gorka Buil se lesionó en el bíceps femoral en el partido del Juvenil B contra la Damm. Tras pasar por el quirófano se espera que esté de baja hasta septiembre de este año. El mediapunta aragonés se pierde lo que queda de temporada pero si todo progresa de manera positiva la previsión es que regrese en el tramo inicial del próximo curso.

Gorka Buil es un puntal del Juvenil B / FCB

Gorka Buil es un futbolista de una calidad extrema que destaca por ser un jugador que reúne fantasía, desequilibrio y un carácter muy competitivo.

En su segunda temporada en el Barça Gorka ha mostrado sus grandes virtudes siendo una pieza clave del Juvenil B de Cesc Bosch. En la Liga Nacional Juvenil, el ex-jugador del Real Zaragoza ha disputado esta temporada diecisete partidos y ha marcado cuatro goles. Con el Juvenil A de Pol Planas, Gorka ha sumado 93 minutos en tres partidos disputados.

En su debut de blaugrana la temporada pasada, siendo cadete de primer año, marcó ocho goles con el Cadete A.

Cuando juega de interior derecho Gorka Buil luce el dorsal 8 / FCB

Gorka ha jugado en sus dos temporadas en La Masia como interior, extremo y falso '9' destacando por su facilidad para generar ocasiones ante las defensas más cerradas.

Internacional Sub-16 con España Gorka es una de las grandes perlas de la cantera blaugrana que dará que hablar en los próximos años. Esta lesión en el bíceps femoral será un pequeño obstáculo que no frenará su enorme proyección.