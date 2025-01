Baja en el Barça Atlètic tras siete años en el club

Con el equipo en horas bajas y en plena lucha por eludir del descenso en el Grupo 1 de Primera RFEF, el Barça Atlètic ha emitido un comunicado este miércoles 22 de enero. En él informa de la baja de uno de sus integrantes, Antonio Martín. Tras siete temporadas en el fútbol formativo de la entidad catalana, dice adiós.

Martín no estaba inscrito esta temporada, por lo que su adiós no genera la ficha necesaria para poder inscribir al maliense Ibrahim Diarra. Uno de los objetivos ahora mismo en las oficinas azulgranas. La opción ahora mismo más viable, como informó SPORT, sería la marcha de Edu Sánchez al Badajoz.

LASTRADO POR LAS LESIONES

Martín, de 19 años, aterrizó en 2018 en La Masia procedente de las inferiores del Málaga. Pero las lesiones lo han lastrado desde la etapa juvenil y ni siquiera ha llegado a debutar con el filial de Albert Sánchez. Se desconoce su próximo destino.