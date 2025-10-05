Baba Kourouma salva un punto en el derbi de juveniles

El conjunto blaugrana había ganado hasta hoy todos los partidos que había disputado esta temporada de la División de Honor Juvenil y en la Youth League. En el derbi juvenil, el Espanyol se avanzó en la primera parte mientras que los de Pol Planas equilibraron el encuentro en la reanudación.

El derbi de juveniles se jugó en el campo 7 de la Ciutat Esportiva / FCB

Pol Planas realizó numerosos cambios en el equipo respecto al conjunto que remontó contra el PSG. La principal sorpresa fue la inclusión de Guilem Víctor como interior derecho. El habitual lateral derecho se incrustó en el centro del campo con Pedro Rodríguez y Orian Goren.

El otro movimiento inesperado fue la inclusión de Roberto Tomás como delantero centro en el lugar que habitualmente ocupa Adri Guerrero.

Pedro Rodríguez ejerció de mediocentro contra el Espanyol / FCB

El Barça no pudo transformar su dominio en goles en la primera mitad mientras que el Espanyol supo sacar petróleo de la estrategia. En un córner Colocho se avanzó en el marcador en el minuto 22.

Tras el descanso el Barça intensificó sus ataques y recibió el premio del gol justo antes de llegar a la hora del encuentro. Baba Kourouma con un remate en la frontal del área pudo equilibrar el tanto que había logrado el conjunto de Javi Chica.

Baba marcó el 1-1 contra el Espanyol / FCB

Con este empate, el Barça se queda con 10 puntos mientras que el Espanyol se mantiene a cinco puntos de los blaugranas. Los de Pol Planas jugarán la semana que viene en el campo del Sant Cugat.