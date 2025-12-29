¡El Atlético de Madrid, campeón de LaLiga FC Futures!

¡El Atlético de Madrid es el campeón de la 29ª edición del Torneo Internacional LaLiga FC Futures! La hornada rojiblanca de 2013 promete. Qué manera de despedir el 2025. Tetracampeones en Orlando, tocaron el cielo en el Gran Canaria al levantar el trofeo del XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures tras vencer a un gran Villarreal con el solitario tanto de Jaime.

Ante todo, hay que quitarse el sombrero con el Villarreal. Dos equipos que fueron de menos a más - pero siempre ofreciendo una buena imagen - en el torneo y, con el paso de los partidos, fueron puliendo detalles hasta rozar la perfección.

El cuadro groguet merodeó más el campo rojiblanco durante los primeros compases del partido, pero los de Pablo Pérez, sostenidos en todo momento por un segurísimo Iñigo bajo palos, se reactivaron y se encontraron con el gol. Jaime, como buen 'killer', no perdonó y sacó un disparo cruzado para batir a Hugo.

Llegó un descanso que sentó de lujo a un Villarreal que asedió el área de un Iñigo inexpugnable, que firmó un par de atajadas de categoría para evitar el empate. El partido se tornó de ida y vuelta y, el Atleti anotó el segundo, pero fue anulado. William gozó de una ocasión clarísima pero cruzó en exceso su disparo

El Madrid, tercero

Tuvimos un festival de goles en el partido de tercer y cuarto puesto entre Real Madrid y Valencia: hasta siete dianas se festejaron en las gradas del Gran Canaria. Los blancos saltaron al césped a sentenciar el choque por la vía rápida. Hugo Fernández, de libre directo, abrió la veda.

Los de Juan Carlos Duque se pusieron tres goles arriba y, pese a que los ches recortasen distancias, gestionaron de maravilla el resultado para terminar imponiéndose por 5-2. Hugo, con cinco dianas, acabó coronándose pichichi del torneo.