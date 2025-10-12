El Atlético se corona por cuarta vez consecutiva en La Liga FCFutures

La novena edición del torneo internacional LaLiga FCFutures concluyó con una final apasionante en un duelo que combinó intensidad, calidad y emoción. El Atlético de Madrid continúa ganando este torneo con las armas que promulga Simeone desde hace más de una década. Solidez defensiva y efectividad arriba fueron sus argumentos.

El partido empezó con un dominio claro del Palmeiras que intentaba jugar con pocos toques pero buscando siempre el área rival. Su mejor jugador Gabriel no jugaba como delantero centro puro sino un poquito escorado la banda izquierda.

El Atlético ganó la final / LaLiga FCFutures

La defensa del Atlético de Madrid intentaba neutralizar los ataques brasileños aunque las ocasiones empezaron a sucederse.

El Atlético competía, defendía y resistía al más puro estilo cholista pero los brasileños generaban muchísimas ocasiones con acciones por las bandas con un Ferreira muy inspirado.

No solo Gabriel generaba peligro ya que el 9 brasileño estaba muy bien marcado por toda la zaga del Atlético que tenía más todo Samuel e Isaac generaban muchísimo peligro.

Cuando más cercano parecía el primer gol del Atlético de Madrid llegó el tanto colchonero un gol de Jaime. Fue una jugada individual preciosa culminada por el ariete colchonero.

Jaime marcó dos goles en la final / LaLiga FCFutures

Jaime ejercía de delantero centro descolgado del resto del equipo que priorizaba el repliegue defensivo y las contras verticales. El primer tanto del partido no desanimó a los brasileños que seguían con su fútbol un físico sí pero también técnico con buenas combinaciones.

En ocasiones pecaban de con jugadas poco elaboradas y un punto precipitadas. A pesar de todo los chuts eran constantes pero el portero Iñigo se multiplicó con intervenciones espectaculares. El meta colchonero era el verdadero culpable de que el Palmeiras no lograse equilibrar el marcador. Tanto fue el cántaro a la fuente que al final se rompió.

Gabriel marcó el gol del Palmeiras contra el Atlético / LaLiga FCFutures

Gabriel anotó su séptimo tanto en el campeonato y logró un empate en una muy buena definición con la pierna izquierda. Gabriel Santos es un delantero de muchísimo talento con una enorme potencia que parecía establecer el 1-1 pero no fue así.

Este Atlético tiene mil vidas y una gran acción en dos toques en los que peina Jaime llegó la diana de Mario.

El Atlético de Madrid lograba de manera increíble llegar al descanso con ventaja en el marcador.

El guion no varió tras la reanudación. Los brasileños atacaban pero Hugo Miguel se multiplicaba en defensa para abortar los ataques del conjunto dirigido por Alemao.

Atlético y Flamengo lucharon hasta el final / LaLiga FCFutures

Los colchoneros lograron que pasaran pocas cosas y Gabriel se puso nervioso. el delantero del Palmeiras sacó un codazo innecesario que le supuso una expulsión temporal de dos minutos.

El árbitro internacional Ricardo De Burgos no dudó en aplicar esta medida en un torneo en el que no existen ni amarillas ni rojas.

Jaime marcó dos goles y regaló una asistencia / LALIGA FCFutures

La baja del 9 cuando solo quedaban seis minutos afectó a los brasileños y el Atlético dejó el partido resuelto con otro gol de Jaime. El 9 del equipo madrileño marcó un tanto que dejaba sin opciones a un Palmeiras que fue de más a menos.

La euforia se desató en el Atlético / LALIGA FCFutures

Palmeiras no se rindió pero la misión era ya imposible y más con las intervenciones milagrosas de Iñigo Asorey que se convirtió en el gran artífice del triunfo del conjunto de Pablo Pérez.

Iñigo fue el gran héroe del Atlético / LALIGA FCFutures

Si el Atlético se impuso al Palmeiras en el tercer y cuarto puesto el duelo entre un equipo de La liga y uno brasileño se decantó por el español. Luca, futbolista a seguir, marcó los dos goles del triunfo valencianista.

El Valencia superó al Flamengo / LaLiga FCFutures

Los jugadores y técnicos del Barça observaron los dos partidos de la última jornada desde las gradas del ESPN World Wide of Sports, unas instalaciones espectaculares que volvieron a acoger LaLiga FCFutures.