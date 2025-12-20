Atlético Baleares-Barça Atlètic: Horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de Segunda Federación

El estadi Balear enfrenta este domingo a dos de los grandes candidatos a ascender a la Primera Federación. El Atlético Baleares es el segundo clasificado del campeonato a un punto del Porreres y con tres puntitos más que el Barça Atlètic. Los de Belletti tienen un partido pendiente ya que la semana pasada no pudieron jugar contra el Valencia Mestalla a causa de las lluvias que sufrió la Comunidad de Valencia.

Juliano Belletti admite que lo de las lesiones en el Barça Atlètic no es normal / FCB

El filial blaugrana perdió en su último partido a domicilio disputado en el campo del Alcoyano. El conjunto de Palma de Mallorca también perdió fuera de casa en su último encuentro liguero disputado en Terrassa (3-1).

El equipo de Luis Blanco había sumado antes de este tropiezo cuatro victorias consecutivas, una racha que le ha situado en una zona de privilegio de la clasificación.

Sin Sama Nomoko, lesión de larga durada, Belletti ha podido recuperar para este difícil desplazamiento a Jofre Torrents.

Además de Kochen, Dro, Tommy y Toni Fernández el lateral zurdo se había convertido en futbolistas habitual en las convocatorias de Hansi Flick e incluso fue titular en Guadalajara.

La gran novedad en la convocatoria de Belletti es la presencia del delantero centro del Juvenil A Nuhu Fofana, un futbolista fichado esta temporada del Cornellà.

Los defensas del Juvenil A Álex Campos y Nil Teixidor completan la convocatoria de Belletti.

Tommy Marques, Jofre, Bernal y Balde en un entrenamiento / Valentí Enrich

Jofre ha disputado esta temporada ocho partidos con el filial mientras que Flick lo ha utilizado en cuatro ocasiones con el primer equipo.

Los dos únicos jugadores del filial que se mantiene en dinámicas de primer equipo son el gallego Dro Fernández y Tommy Marqués .

La visión de Belletti

Juliano Belletti ha expresado en los medios oficiales del club su visión del partido de este domingo: "Ha sido una semana interesante, el equipo está motivado y con confianza. Hemos trabajado al máximo nivel para enfrentarnos a un rival que está en una buena dinámica".

El brasileño saca una lectura positiva del partido aplazado de la semana anterior: "El no haber jugado la semana pasada se nota ya que el equipo tiene muchas ganas de competir. La mentalidad del equipo es buenísima".

Belletti valora el nivel del rival de Luis Blanco y espera que su equipo de la mejor versión posible: " Intentaremos jugar a lo nuestro con ambición para atacar y tener la posesión del balón. El carácter del equipo es el mismo en casa o fuera de casa".

Horario y dónde ver el partido

El partido correspondiente a la jornada 16 del grupo segundo de la Segunda Federación entre el Atlético Baleares y el Barça atlètic se disputará este domingo 21 de diciembre a las 12 horas.

Guille Fernández y Juan Hernández luchan por ser titulares con el filial / FCB

El encuentro arbitrado por el colegiado Alejandro Noguera Moreno se disputará en el Estadi Balear de Palma de Mallorca. El partido entre el segundo y el tercer clasificado se podrá ver en directo por Esport3.

Alineaciones probables

Atlético Baleares: Pablo, Miguelito, Álex, Castell, Pol, Taffersthofer, Cherta, Bonet, Morillo, Keita y Tovar.

Barça Atlètic: Kochen, Anaya , Mbacke, Cortés, Jofre; Roger, Brian Fariñas, Toni Fernández; Dani Rodríguez, Shane Kluivert y Juan Hernández.