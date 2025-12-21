En directo
FC BARCELONA
Atlético Baleares - Barça Atlètic, en directo: resultado y goles del partido de Segunda RFEF, en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT el partido entre el Atlético Baleares y el Barça Atlètic correspondiente a la jornada 16 del Grupo 3 de Segunda Federación
Min.6 (1-0)
Jofre Torrents está jugando como extremo izquierdo. Delantera de circunstancias con tres jugadores zurdos.
Min.3 (1-0)
El Barça Atlètic tendrá que remontar este gol. Dani Rodríguez juega de 9. Veremos como reacciona el equipo de Belletti.
Min.2 (1-0)
Molha Keita marca de penalti. Empieza mal el partido para el filial blaugrana.
Min.1 (0-0)
Penalti de Cortés que Alejandro Noguera indica de manera increíble. No es penalti. El central del B toca el balón.
Min.1 (0-0)
Arranca el partido entre el Atlético Baleares y el Barça Atlètic.
Opción Dani Rodríguez
Veremos si se confirma pero podría ser que el vasco fuera el el elegido para actuar de falso 9. Los jugadores ya están en el campo.
El once del Atlético Baleares
El entrenador Luis Blanco sale con Pablo García, Iván Serrano, Jaume Pol, Alejandro Pérez, Gabri Ramis, Sheriff, Gerardo Bonet, Jofre Cherta, Víctor Morillo, Moha Keita y Jaume Tovar.
Dos dudas de la alineación
Veremos cómo se distribuyen la banda izquierda Jofre Torrents y David Oduro. En ataque, Belletti sale sin '9' puro: Toni o Juan ejercerán de referencia ofensiva.
El once de Juliano Belletti
Recién salida la alineación del Barça Atlètic. Juegan Kochen; Anaya, Mbacke, Cortés, Jofre; Roger, Brian Fariñas, Juan; Dani Rodríguez, Toni Fernández, Oduro.
Prueba de nivel para el Barça Atlètic
¡Muy buenos días! ¡Feliz domingo! El Barça Atlètic visita al Atlético Baleares con el objetivo de cerrar el año 2025 con una victoria a domicilio de prestigio ante un rival directo para el ascenso. Los de Juliano Belletti, ante una prueba de nivel.
