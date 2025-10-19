En Directo
FC BARCELONA
Atlètic Lleida - Barça Atlètic, en directo: resultado y goles en vivo | 2ª RFEF
Sigue en directo el partido del Grupo 3 de la Segunda RFEF entre el Atlètic Lleida y el Barça Atlètic
M.14 | (1-0)
¡No llegan ni Víctor Barberá ni Óscar Ureña al centro de Sama Nomoko! ¡Qué lástima!
M.13 | (1-0)
El filial se tiene que adaptar a estas condiciones. Lo pases tienen que ser de seguridad para prevenir un mal bote de balón.
M.11 | (1-0)
La verdad es que el estado del terreno de juego es deplorable y puede estar afectando a los futbolistas.
M.10 | (1-0)
Otro error defensivo del filial. Casi lo aprovecha Sule Sidibe.
M.8 | (1-0)
Error defensivo importante de Alexis Olmedo, se despiste y muy rápido Sidibe para recoger el balón y marcar cruzado ante la salida desesperada de Bernad.
M.7 | (1-0)
¡Gol del Atlètic Lleida! Marca Moró Sidibe.
M.6 | (0-0)
Dominio del Atlèrtic Lleida en este arranque del partido.
M.3 | (0-0)
Centro chut de Marcel Samsó.. Se pasea por dentro del área, va fuera.
M.1 | (0-0)
¡Arranca el partido en el Camp d'Esports!
Once del Atlètic Lleida
El conjunto entrenado por el exazulgrana Gabri busca su primera victoria tras 4 empates y 2 derrotas.
