Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezMercado Fichajes hoyAday MaraKoundéViniciusTopuriaRival España MundialMessiMarc MárquezPartidos MundialMundial DirectoBarça - Valencia BasketEscocia - BrasilHorarios MotoGPHorarios Fórmula 1Marc Márquez AndorraMadre TopuriaKilian JornetSara CarboneroAmazon Prime Days 2026Goleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaEliminados MundialDónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin

FC BARCELONA

El Barça Atlètic ya conoce a sus rivales para la temporada 2026/27

El filial azulgrana competirá por segundo año consecutivo en Segunda RFEF

Juliano Belletti continuará en el Barça Atlètic

Juliano Belletti continuará en el Barça Atlètic / Valentí Enrich

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mario Roldán

Mario Roldán

El Barça Atlètic ya conoce a sus rivales para la temporada 2026/27, en la que competirá por segundo año consecutivo en la Segunda RFEF. El filial azulgrana compartirá grupo con siete clubes catalanes, cuatro riojanos, tres navarros y cuatro aragoneses. A diferencia del año pasado, el equipo de Juliano Belletti no jugará contra los de la Comunidad Valenciana ni las Islas Baleares.

El Barça Atlètic, por tanto, se medirá a 17 equipos en el grupo 2 de la cuarta categoría del fútbol español: Espanyol B, Girona B, Terrassa, Manresa, Reus Reddis y Olot, de Catalunya; Barbastro, Tarazona, Utebo y Ebro, de Aragón; SD Logroñés, UD Logroñés, Náxara y Arnedo, de La Rioja; Osasuna B, Tudelano y Peña Sport, de Navarra.

El calendario se sorteará el próximo martes 30 de junio en la Plaza Selección de Colón de Madrid. Unas semanas después, el 20 de julio, el Barça Atlètic arrancará su pretemporada en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para preparar un nuevo curso en la Segunda RFEF, el segundo consecutivo. El objetivo es mejorar las prestaciones del año pasado, en el que quedaron sextos, fuera de las posiciones del playoff.

Noticias relacionadas y más

Los chicos de Juliano Belletti, que prolongó su contrato hasta el 30 de junio de 2027 como entrenador del segundo equipo, realizarán el tradicional stage entre el 2 y el 9 de agosto en la Vall d'en Bas (Garrotxa), donde se medirán a la UE Tona y al filial del Girona, uno de sus rivales ligueros. Una vez de vuelta en Barcelona, el filial azulgrana se medirá contra L'Hospitalet el 15 de agosto, en el encuentro correspondiente al Trofeo Ciutat de L'Hospitalet, y el 19 de agosto frente al Europa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL