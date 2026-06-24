El Barça Atlètic ya conoce a sus rivales para la temporada 2026/27, en la que competirá por segundo año consecutivo en la Segunda RFEF. El filial azulgrana compartirá grupo con siete clubes catalanes, cuatro riojanos, tres navarros y cuatro aragoneses. A diferencia del año pasado, el equipo de Juliano Belletti no jugará contra los de la Comunidad Valenciana ni las Islas Baleares.

El Barça Atlètic, por tanto, se medirá a 17 equipos en el grupo 2 de la cuarta categoría del fútbol español: Espanyol B, Girona B, Terrassa, Manresa, Reus Reddis y Olot, de Catalunya; Barbastro, Tarazona, Utebo y Ebro, de Aragón; SD Logroñés, UD Logroñés, Náxara y Arnedo, de La Rioja; Osasuna B, Tudelano y Peña Sport, de Navarra.

El calendario se sorteará el próximo martes 30 de junio en la Plaza Selección de Colón de Madrid. Unas semanas después, el 20 de julio, el Barça Atlètic arrancará su pretemporada en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para preparar un nuevo curso en la Segunda RFEF, el segundo consecutivo. El objetivo es mejorar las prestaciones del año pasado, en el que quedaron sextos, fuera de las posiciones del playoff.

Los chicos de Juliano Belletti, que prolongó su contrato hasta el 30 de junio de 2027 como entrenador del segundo equipo, realizarán el tradicional stage entre el 2 y el 9 de agosto en la Vall d'en Bas (Garrotxa), donde se medirán a la UE Tona y al filial del Girona, uno de sus rivales ligueros. Una vez de vuelta en Barcelona, el filial azulgrana se medirá contra L'Hospitalet el 15 de agosto, en el encuentro correspondiente al Trofeo Ciutat de L'Hospitalet, y el 19 de agosto frente al Europa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.