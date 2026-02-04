Así quedan los octavos de final de la Youth League tras la derrota del Barça en penaltis

El FC Barcelona se estrelló en la Youth League tras caer en los dieciseisavos de final contra el Maccabi Haifa en Hungría. Después de un partido luchado que terminó en empate, el equipo blaugrana sucumbió en penaltis (2-2, 3-1 en penaltis) y puso fin a su andadura en la mejor competición juvenil del mundo.

El equipo dirigido por Pol Planas llegaba a Hungría -escenario de la eliminatoria debido a la situación política que se vive en Israel- con los refuerzos de Guille Fernández y Óscar Gistau del Barça Atlètic. Ambos, que ya habían sido importantes para el Sub-19 blaugrana, aportaron su granito de arena a un partido que se complicó por momentos.

Tras llegar a los minutos finales 1-2 por debajo, Guille Fernández terminó empatando el partido en el tiempo añadido para llevar el paritdo a los penaltis. Ahí, el poco acierto de los lanzadores blaugranas y el acierto del portero rival decantaron la balanza y el equipo de Pol Planas terminó cayendo por 3-1.

En el resto de partidos, los equipos españoles tuvieron suerte dispar en sus eliminatorias de dieciseisavos. Las victorias del Real Madrid (5-2 contra el Marsella), del Atlético de Madrid (2-6 contra el Dinamo Kiev) y del Villarreal (3-2 contra el Leverkusen) socavaron la derrota del Athletic Club (2-2 en penaltis contra el Eintracht Frankfurt).

