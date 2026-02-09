Artem Rybak, el zurdito que revitaliza al Juvenil B con un ingenio y clase

Domingo 8 de Febrero. Pasaban pocos minutos de la una del mediodía. Ciutat Esportiva Joan Gamper. La lluvia y las nubes ya no reinan en Sant Joan Despí y el poco público presente en el campo 7 sigue con más aburrimiento que emoción el partido del Juvenil B contra la Grama. Los colomenses están ganando (0-1) y han gozado de un penalti que ha parado Gerard Sala.

El Juvenil B blaugrana parece atascado ya que su dominio posicional no se traduce en ocasiones claras. El equipo de Cesc Bosch está en una dinámica extraña ya que, pese a ser líder solvente, suma siete partidos en los que solo ha marcado cinco goles.

El Juvenil B perdía 0-1 contra la Grama en el primer período / Dani Barbeito

En este período el equipo blaugrana ha sumado cuatro empates y solo tres victorias. El entrenador del Juvenil B busca revulsivos en el banquillo y la luz que reconecta a todo el equipo se llama Artem Rybak.

El ucraniano es un mediapunta de 15 años que en el Cadete A ya ha sumado esta temporada cinco goles e incontables asistencias. Con el Juvenil B ya había participado en tres encuentros y había anotado una diana. Su presencia como interior junto a Xavi Miràngels supuso una dosis de energía y creatividad que rompió el bloqueo del equipo.

Artem Rybak participó en cinco de los goles de su equipo en la Messi Cup / Dani Barbeito

Si en los últimos 630 minutos el Juvenil B había marcado cinco goles, en los siguientes 37 minutos el equipo de Cesc Bosch anotó tres dianas y recuperó la alegría ofensiva. La responsabilidad no solo fue de Artem pero el ucraniano logró revitalizar a su equipo. Sus constantes intercambios de posición con Roberto Tomás y la manera de alimentar a los extremos desbordó a una Grama hasta entonces muy cómoda.

El Juvenil B estaba notando en exceso la baja del extremo Iu Martínez que era el gran desatascador de este equipo. La lesión del atacante de Suria es importante pero el equipo necesitaba encontrar soluciones para desequilibrar los partidos.

Roberto Tomás marcó el 2-1 contra la Grama / Dani Barbeito

Y Artem lo logró. Con su entrada el equipo creó muchas más ocasiones y los goles llegaron como consecuencia del juego. Sergi Mayans empató el gol de los visitantes y Roberto Tomás de cabeza remataba a la escuadra de cabeza un centro de Alieu. Además de Artem, el otro cadete por el que apostó Cesc Bosch también era clave. Ruslan Mba aportaba amplitud y profundidad y su dinamismo era un dolor de muelas para la Grama.

El 3-1 definitivo fue una pequeña obra de arte de Artem Rybak. El ucraniano recibió en la frontal del área y con un recorte mágico superó a un rival y chutó con suavidad y eficaz para superar al guardameta visitante.

Artem Rybak marcó en Reus / Valentí Enrich

La magia de Artem había conseguido desbloquear a un Juvenil B que está completando una temporada notable pero que estaba en un punto de la temporada con las ideas bloqueadas. Artem es pequeño pero muy habilidoso e ingenioso. Su zurda es de oro y además de un fútbol estético trae como consecuencia ocasiones y goles.

Este temporada su destino es ir alternando el Cadete A con el Juvenil B y a partir del próximo curso su extrema calidad le puede permitir ir escalando categorías.

Artem Rybak es el jugador que hemos considerado como el MVP de la jornada aunque muchos de los futbolistas del Juvenil A han hecho méritos para entrar en nuestro once de ensueño de la semana en La Masia. Este es nuestro equipo ideal de la cantera de esta semana: Gerard Sala, Jan Gómez, Guillem Víctor, Joan Inglés, Lucas Bernal; Pedro Rodríguez, Pedrito Juárez, Orian Goren; Shane Kluivert, Artem Rybak y Jayden Espinal.

El 1x1 del once ideal de La Masia

GERARD SALA: El Juvenil B del Barça perdía 0-1 y la Grama pudo encarrilar el triunfo con un penalti. El portero de Granollers paró la pena máxima y su equipo salió reforzado hasta remontar el encuentro y superar con justicia al conjunto colomense.

Gerard Sala paró un penalti en el Juvenil B-Grama / Dani Barbeito

JAN GÓMEZ: El lateral derecho del sub-13 cuajó un gran partido contra el Atlètic Segre. Los de Jordi Pérez se mantienen segundos a dos puntos del líder, la Damm.

GUILLEM VÍCTOR: El de Sant Cugat jugó a un gran nivel como central en el derbi. Con Baba Kourouma formó un eje defensivo fantástico tanto en la salida del balón como en tareas de marcaje.

JOAN INGLÉS: El central de El Papiol está siendo el jugador más regular del Juvenil B. Impecable en defensa y finísimo sacando el balón, Joan Inglés es un seguro de vida.

Joan Inglés es un central espléndido / Dani Barbeito

LUCAS BERNAL: El lateral zurdo del Sub-15 marcó un golazo con la selección catalana. Lucas Bernal arrancó desde su propio campo y recorrió más de 70 metros hasta firmar una obra de arte.

PEDRO RODRÍGUEZ: El andaluz ofreció un nuevo recital en la Dani Jarque. Pedro Rodríguez dirigió con maestría el baño del Barça al Espanyol en una primera mitad inmejorable.

Pedro Rodríguez ofreció una clase magistral contra el Espanyol / Dani Barbeito

PEDRITO JUÁREZ: El interior de origen argentino firmó un golazo contra el Granollers. Pedrito Juárez marcó un gol y fue el más destacado del triunfo del Sub-12.

Pedrito Juárez anotó un golazo contra el Granollers / Dani Barbeito

ORIAN GOREN:El israelí marcó un golazo de volea y aportó una gran asistencia en la goleada (1-4) del Juvenil A en el campo del Espanyol. Orian completó un partido antológico en Sant Adrià.

Orian Goren celebra un gol contra el Espanyol / Dani Barbeito

SHANE KLUIVERT: El extremo neerlandés marcó un gol y se inventó una asistencia en el campo del Espanyol. su posición de extremo muy abierto en la derecha destrozó a la defensa blanquiazul.

Shane Kluivert celebró así su gol contra el Espanyol / Dani Barbeito

ARTEM RYBAK: El ucraniano selló el triunfo trabajado del Juvenil B (3-1) contra la Grama. Artem Rybak fue un revulsivo impecable.

JAYDEN ESPINAL: El sub-13 sufrió para ganar al Atlètic Segre. Mario Franco, Balcells y Jayden marcaron las diferencias. Jayden es el pichichi de este equipo con nueve dianas.

Jayden Espinal marcó un gol contra el Atlètic Segre / Dani Barbeito

Esta semana ha habido grandes actuaciones personales. Jugadores como Roberto Tomás, Sergi Mayans, Raúl Expósito, Biel Chaves, David Moreno, Agus Marcet, Antonio Amaya, Adrián Guerrero, Pol Bernabéu, Destiny y muchos otros podrían haber entrado en nuestro once ideal pero lo mejor en La Masia es que la competencia es enorme y el talento no escasea.