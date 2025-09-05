FC Barcelona
Artem Rybak brilla en el Mundial sub-18
El Juvenil B blaugrana empató (1-1) contra River Plate en el último partido de la primera fase del torneo internacional que se está disputando en Córdoba
El mediapunta ucraniano Artem Rybak es, con Gorka Buil y Hugo Garcés, el jugador más joven del Juvenil B blaugrana que está compitiendo en el Mundial Sub-18 de Córdoba. Rybak, de 15 años, es uno de los grandes talentos de La Masia y su proyección parece imparable.
Contra el River Plate el barça no pudo ganar (1-1) y clasificarse en la primera plaza de su grupo pero ya tenía el pasaporte garantizado para cuartos.
Los de Cesc Bosch fueron mejores en el primer período mientras que el conjunto argentino dominó la segunda mitad. El Barça se avanzó con un buen gol de Genís Clua que se aprovechó de una magnífica asistencia del brillante mediapunta zurdo artem Rybak.
El internacional Sub-16 con Ucrania sorprendió con un toque de calidad para habilitar al falso 9 barcelonista. River equilibró el partido con un gol de Dylan Pérez.
El Barça buscará el sábado el pase a las semifinales de este prestigioso torneo internacional juvenil. Artem Rybak es uno de los futbolistas más creativos del equipo que dirige Cesc Bosch que cuenta con una plantilla repleta de futbolistas muy interesantes.
Además de los citados Gorka y Hugo, los extremos Byron e Iu así como el interior Michal Zuk o los defensas Joan Inglés y Raúl Expósito son futbolistas con proyección de primer equipo.
La temporada pasada Artem fue uno de los puntales del Cadete B de David Sánchez pero este curso ha iniciado la pretemporada con el Juvenil B saltándose el Sub-16 (Cadete A).
Dependiendo de como se configuren las plantillas del Barça Atlètic y Juvenil A, Artem podría mantenerse en el Juvenil B o regresar a su equipo original, el Sub-16 que dirige David Sánchez.
Artem Rybak es un caso excepcional en la cantera blaugrana ya que a causa del conflicto bélico que se vive en Ucrania su familia se desplazó a Barcelona y él pudo pasar del Shakhtar al fútbol base blaugrana, club en el que milita desde hace cuatro temporadas.
Rybak es un clásico '10' que se adapta en el Barça a las demarcaciones de falso '9', extremo derecho o interior. Se trata de un futbolista de escasa estatura pero con una imaginación extraordinaria.
Si el Barça sigue mostrando su mejor versión le pueden quedar tres partidos en este Mundial de clubes juvenil en el que están participando equipos del nivel del Palmeiras, Real Madrid, Rácing, Benfica, Betis, Como además del citado River Plate.
- ¡Balde cae lesionado!
- ¿Por qué el Barça no alcanzó la regla del 1:1?
- Lewandowski, 'no' a 100 millones de euros de Arabia... Por ahora
- Caos en el Leverkusen: Ten Hag explota, la 'traición' con Lucas Vázquez y una nueva leyenda del Madrid en el banquillo
- La incomprensible gestión con Etta Eyong
- El Mallorca suspende a Dani Rodríguez y le retira la capitanía
- Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos
- Gistau, un 'intocable' para Belletti