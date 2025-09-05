Artem Rybak brilla en el Mundial sub-18

El mediapunta ucraniano Artem Rybak es, con Gorka Buil y Hugo Garcés, el jugador más joven del Juvenil B blaugrana que está compitiendo en el Mundial Sub-18 de Córdoba. Rybak, de 15 años, es uno de los grandes talentos de La Masia y su proyección parece imparable.

Contra el River Plate el barça no pudo ganar (1-1) y clasificarse en la primera plaza de su grupo pero ya tenía el pasaporte garantizado para cuartos.

Este es el once inicial del barça contra River Plate / Mundial Sub-18

Los de Cesc Bosch fueron mejores en el primer período mientras que el conjunto argentino dominó la segunda mitad. El Barça se avanzó con un buen gol de Genís Clua que se aprovechó de una magnífica asistencia del brillante mediapunta zurdo artem Rybak.

El internacional Sub-16 con Ucrania sorprendió con un toque de calidad para habilitar al falso 9 barcelonista. River equilibró el partido con un gol de Dylan Pérez.

El Barça buscará el sábado el pase a las semifinales de este prestigioso torneo internacional juvenil. Artem Rybak es uno de los futbolistas más creativos del equipo que dirige Cesc Bosch que cuenta con una plantilla repleta de futbolistas muy interesantes.

Además de los citados Gorka y Hugo, los extremos Byron e Iu así como el interior Michal Zuk o los defensas Joan Inglés y Raúl Expósito son futbolistas con proyección de primer equipo.

La temporada pasada Artem fue uno de los puntales del Cadete B de David Sánchez pero este curso ha iniciado la pretemporada con el Juvenil B saltándose el Sub-16 (Cadete A).

Dependiendo de como se configuren las plantillas del Barça Atlètic y Juvenil A, Artem podría mantenerse en el Juvenil B o regresar a su equipo original, el Sub-16 que dirige David Sánchez.

Esta es la plantilla del Juvenil B de Cesc Bosch / Mundial Sub-18

Artem Rybak es un caso excepcional en la cantera blaugrana ya que a causa del conflicto bélico que se vive en Ucrania su familia se desplazó a Barcelona y él pudo pasar del Shakhtar al fútbol base blaugrana, club en el que milita desde hace cuatro temporadas.

Rybak es un clásico '10' que se adapta en el Barça a las demarcaciones de falso '9', extremo derecho o interior. Se trata de un futbolista de escasa estatura pero con una imaginación extraordinaria.

Si el Barça sigue mostrando su mejor versión le pueden quedar tres partidos en este Mundial de clubes juvenil en el que están participando equipos del nivel del Palmeiras, Real Madrid, Rácing, Benfica, Betis, Como además del citado River Plate.