Arrancan las ligas en La Masia: 5 prodigios a los que hay que seguir de cerca

El Barça Atlètic disputa el lunes (19h) contra el Castellón B la tercera jornada de la Segunda Federación, el Juvenil A juega este sábado en Girona la segunda jornada de la División de Honor pero el resto de equipos de las categorías inferiores del club se estrenan de manera oficial este fin de semana.

Hemos escogido cinco de los numerosos jugadores ilusionantes que este fin de semana arrancan de manera oficial la temporada a nivel competitivo. Son cinco joyas de la mejor academia del mundo.

GORKA BUIL

Si el Juvenil A juega el domingo (16h www.fcf.cat directo) en el campo del Girona su segundo encuentro liguero, los de Cesc Bosch también actúan contra los gerundenses (domingo 12:30h) en el debut oficial del Juvenil B.

Pese a participar esta semana en dos amistosos con la selección española sub-16, Gorka Buil apunta a ser una pieza clave del Juvenil B barcelonista en el debut liguero.

Gorka actuó el curso pasado de falso nueve y como '7' pero esa temporada apunta a ser uno de los interiores titulares de su equipo.

Gorka Buil es un zurdo de gran clase / Instagram

Aunque es un futbolista cadete (2010), Gorka cuenta con la total confianza del cuerpo técnico del Juvenil B para liderar la zona ancha de este equipo. Potente, inteligente pero sobre todo muy técnico y desequilibrante, el aragonés es un zurdo muy completo que define de maravilla ante los porteros rivales.

ARTEM RYBAK

El mediapunta zurdo ucraniano fue la temporada pasada, con Hugo Garcés, la gran estrella del Cadete B. Esta temporada Artem Rybak apunta a ser la gran referencia ofensiva del Sub-16 (antiguo Cadete A) que dirige David Sánchez.

Artem podría alternar el equipo Sub-16 con el Juvenil B. Con los de Cesc Bosch, el ex del Shakhtar ha completado una pretemporada excelente marcando el gol del mundial Sub-18.

Artem Rybak es un prodigio técnico que desequilibra cerca del área. En el 4-3-3 del Barça puede ejercer de extremo derecho, de falso nueve o de interior.

Artem Rybak es una de las grandes esperanzas de La Masia / FCB

Su escasa estatura le acerca más actualmente al centro del campo que a la delantera pero en realidad no es ni un medio puro ni un atacante al uso. Se trata de un clásico mediapunta o enganche que desequilibra entre líneas con una zurda venenosa.

El Sub-16 blaugrana debuta este sábado en Lleida (11:30) en el campo del Atlètic Segre.

MINGUK LEE

Pol Mancheño, Uri Pallás, Pau Sarrià, Hugo Galdeano y Minguk Lee son cinco de las contrataciones de mayor nivel y más ilusionantes en las categorías inferiores del Barça. El coreano llega del Espanyol con grandes expectativas. En el conjunto blanquiazul jugaba de lateral pero el Barça lo ha fichado con la intención de que se desenvuelva como extremo.

Curiosamente con su hermano Daehon la idea es la inversa. En el espanyol Daehon ejercía de delantero de banda y en el Barça se piensa en él como lateral.

Minguk y Daehon Lee han llegado este curso al Barça / Instagram

Minguk es muy rápido y potente pero lo que puede aportar como extremo en beneficio del equipo es un gran pie para centrar y pasar el balón.

Minguk Lee apunta a ser el '7' del Sub-15 (antiguo Cadete B) del Barça. El equipo que dirige Álex Fernández debuta mañana (12:30) en la Ciutat esportiva contra el Cerdanyola. El partido corresponderá a la primera jornada de la nueva categoría División de Honor Sub-15.

DAVID MORENO

David Moreno es, con Fode Diallo, la bandera de la generación del 2013, una quinta de perlas de muchos quilates. En su tercera temporada en la cantera blaugrana, el ex del Levante espera seguir creciendo y evolucionando para continuar dando pasos adelante muy ilusionantes.

El interior zurdo de Benifaió ofrece la creatividad y asistencias de un mediapunta y los goles y efectividad de un goleador. Y el mérito excepcional es que ello lo consigue jugando de centrocampista puro y asumiendo las obligaciones de un jugador que actúa en la zona ancha del terreno de juego.

David Moreno volvió marcar en un derbi / FCB

Sus controles, regates, conducciones, pases y remates a portería son de un nivel excelso que le sitúan como una de las mejores joyas de La Masia. Su debut oficial esta temporada se espera que sea con el sub-14 (antiguo Infantil A) aunque en la pretemporada también ha disputado partidos con el sub-15 (antiguo Cadete B).

El debut del conjunto que dirige Adrià Monrás será en el difícil campo de la Damm este sábado a las 16:30h.

PEDRITO JUÁREZ

Pedrito Juárez y sus compañeros del Sub-12 (antiguo Alevín A) debutarán este sábado a las 18h en el campo del Mollet. Será el primer partido oficial de esta generación de jugadores nacidos en el 2014 en el fútbol-7.

El equipo que esta temporada dirige Pol Combellé compite en la liga Preferente Sub-13 después que la temporada pasada se consiguiese el ascenso de categoría. La generación que logró este ascenso compite ahora con la dirección de Jordi Pérez en la División de Honor sub-13. El que antes era conocido como Infantil B se estrena el sábado a las 10:30h contra el Sant Cugat.. Guillem Balcells, Mario Franco y compañía ya demostraron el curso pasado que han sabido adaptarse al fútbol-11.

El reto de saltar del fútbol-7 al fútbol convencional es ahora el objetivo de un grupo de jugadores de mucho nivel con nombres de gran proyección como Destiny Ejiofor, Marc Ribera, Shinta y muchos otros pero uno de los más singulares es Pedrito Juárez.

Pedrito Juárez es una gran promesa de la cantera del barça / Instagram

Nacido en Salta (Argentina), Pedrito Juárez es un centrocampista que suma su sexta temporada en el Barça. Pedrito compensa su escasa estatura con un carácter ganador increíble y una clase excepcional. Se trata de un centrocampista que lidera el equipo desde una actitud siempre intensa y con un talento natural fantástico.

Es un futbolista que ha destacado en numerosos torneos y que incluso ha llegado a ser protagonista de diarios de Argentina con comparaciones muy elogiosas. Vale la pena seguirlo para comprobar si las altas expectativas están justificadas.

En este momento a Pedrito y al resto de canteranos les toca seguir divertiéndose y creciendo con la ilusión de llegar lejos en el club que mejor forma y promociona a sus promesas.