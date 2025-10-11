Aran Aparicio, el lujo del Sub-13 del Athletic con pasado blaugrana

Es probablemente uno de los jugadores de menor estatura de la novena edición del torneo LaLiga FCFutures. Es como el resto de los futbolistas un chico nacido en el 2013 pero su desarrollo físico está siendo más tardío que del resto de chavales.

Es Aran Aparicio, un jugador bajito pero con unos recursos técnicos gigantes.

Aran Aparicio es un futbolista muy creatico / Jaume Marcet / LaLiga FCFutures

Aran arrancó el curso pasado con el Sub-12 del Barça pero a media temporada dejó el club blaugrana a causa del traslado de su familia a tierras cántabras. Aran se incorporó entonces al Santutxu y este curso ha elegido jugar en Lezama en las filas del equipo infantil de primer año del Athletic Club.

Aran Aparicio es un zurdo con un regate excepcional / Javi Ferrándiz

Aran Aparicio jugó cuatro años de blaugrana. El estilo futbolístico de este chico encaja como un guante en el modelo Barça. Técnico, habilidoso, descarado e inteligente en el formato de fútbol-11 jugaba de extremo izquierdo mientras que en el fútbol-7 alterna las demarcaciones de lateral izquierdo y centrocampista ofensivo.

En el debut contra el Atlético de Madrid Aran dejó destellos de su inmensa clase y solo le faltó un poco más de 'punch' físico para poder ganar duelos y culminar sus brillantes acciones técnicas en jugadas definitivas.

Aran Aparicio es sinónimo de personalidad en el campo / FCB

Contra el Villarreal su entrenador le situó en la parcela es tuvieron muy cerca de acabar en gol. Sus destellos de genio quedaron ensombrecidos por dos derrotas contundentes de un equipo vasco que no tuvo opciones reales de competir de tu a tu en ambos partidos.

Aran se fija en Messi para poder desequilibrar con su portentosa zurda y aunque su etapa en el Barça fue preciosa ahora desea iniciar otro recorrido estimulante en el Athletic Club.

Jordi Perez sabe dotar de tranquiliodad a su Sub-13 / Sport

Su juego técnico brillaba más en el contexto Barça pero su descaro o el ser un niño inteligente le permitirá liderar al Athletic para que pueda progresar y lograr competir con los grandes.

En un torneo faltado de jugadores que asuman el riesgo del regate Aran Aparicio es una maravilla que reconcilia a los espectadores con el fútbol alegre, desenfadado y que transmite descaro y talento puro.

Contra el Real Madrid, el Athletic volvió a perder y Aran y sus compañeros disfrutaron de su último parido en el torneo. Los resultados no acompañaron pero la experiencia es igualmente inolvidable.

Aran Aparicio y su zurda darán mucho que hablar en los próximos años.