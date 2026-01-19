Aran Aparicio, el ‘10’ del Athletic con ADN Barça y devoción por Messi

Parece mentira que haya tanto talento en un cuerpo tan pequeño. Aran Aparicio y su zurda mágica dejaron huella en Gran Canaria. La isla volvió a ser, una Navidad más, el escaparate del mejor talento precoz del fútbol español. El XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures reunió a las canteras más prestigiosas del Viejo Continente en el hogar de la UD Las Palmas y, aunque el Athletic Club no logró avanzar a las rondas decisivas, uno de los grandes nombres propios del campeonato fue el del '10' 'athleticzale'

Su historia es interesante. Inició la temporada 2024/25 en el Sub-12 del Barça, en el que fuese su cuarto año en La Masia, un entorno que moldeó su juego y explica por qué su fútbol encaja de manera natural en el modelo Barça: pausa, desborde, visión y una zurda capaz de decidir partidos.

Sin embargo, a mitad de curso, un traslado familiar obligó a cambiarlo todo. Regresó a su tierra natal, Cantabria, y recaló primero en el Santutxu, antes de tomar una decisión clave este verano: incorporarse a otra de las canteras más prolíferas del país, Lezama.

Determinante en Gran Canaria

En Gran Canaria, Aran fue una de las caras visibles del torneo pese a la temprana eliminación de los leones. El Athletic quedó encuadrado en un durísimo grupo junto a Real Madrid, Juventus y Benfica, finalizando tercero y disputando la fase de consolación. Allí, el talento del cántabro volvió a aparecer en el momento decisivo: un golazo suyo dio el triunfo al Athletic en la final de consolación ante el Sporting CP.

Su torneo, eso sí, había empezado mucho antes. En el debut frente a la Juventus, un partido vibrante que terminó 2-2, Aran fue determinante: asistencia en un saque de esquina y un gol espectacular desde fuera del área, directo a la escuadra, para rescatar un punto. La defensa piamontesa sufrió de lo lindo ante un jugador diminuto, eléctrico y con un desparpajo impropio de su edad.

Messi, su ídolo

Con el '10' a la espalda, demostró tener cositas de jugón. Pedía la pelota constantemente y asumía responsabilidades. No es casualidad que su ídolo sea Leo Messi y que su estilo recuerde - salvando las distancias, claro - al del astro argentino: zurda dominante, centro de gravedad bajo y capacidad para decidir en espacios reducidos. Así lo contaron sus padres a SPORT en Gran Canaria, quienes explicaron que, aunque Messi es su referencia, en casa hay otro espejo fundamental.

Aran Aparicio es un zurdo con un regate excepcional / Javi Ferrándiz

Su hermano mayor, Jan, seis años más grande y actualmente futbolista del Bezana en Tercera RFEF, fue su mentor. “Todo lo que sabe se lo enseñó su hermano”, desarrollaron. Días interminables en el jardín, balón en los pies, aprendiendo a jugar casi sin darse cuenta.

Aran Aparicio dejó claro en LaLiga FC Futures que su nombre merece ser apuntado. El tiempo dirá hasta dónde puede llegar, pero el primer paso ya lo ha dado: hacerse notar entre los mejores.