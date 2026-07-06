La apuesta entusiasta del Barça por Josué Caicedo: "Es un cañón, muy potente y con una gran zurda"

Todavía no es oficial pero se espera que lo sea en breve. Josué Caicedo es uno de los nombres que más ilusionan del próximo Barça Atlètic. El club blaugrana ya ha anunciado las incorporaciones de Ignasi Quer, Javi Castro y Joni pero el nombre que más ilusiona es el del carrilero ecuatoriano Josué Javier Caicedo.

Este zurdo de 18 años milita en el equipo ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria de Quito. Josué ya ha disputado la Copa Libertadores con la LDU y el Barça se ha anticipado a otros grandes clubs para ficharlo antes de que explote y su precio sea inasumible.

En Ecuador, Josué Caicedo ha alternado las posiciones de extremo y lateral izquierdo pero en el Barça lo ven de manera indiscutible como lateral.

La apuesta del Barça , como con Hamza, Pacífico y Onstein, es a medio y largo plazo. El objetivo de estos talentos es que acaben su última fase formativa de blaugranas antes de saltar a la élite. No se trata de refuerzos que busquen un rendimiento inmediato para el Barça Atlètic de Belletti sino de apuestas con las que hay que trabajar a base de paciencia.

Las cualidades de Josué Caicedo entusiasman en el Barça. Se entiende que es un jugador con un potencial físico y técnico de primer nivel pero a su vez son conscientes de que es un jugador que necesitará adaptación y tiempo. Si fuera un fichaje para el primer equipo el factor tiempo jugaría en su contra pero el hecho de que su destino sea el Barça Atlètic tiene que ayudarle a crecer sin agobios ni una presión excesiva.

Josué Caicedo jugará en el Barça / LDU

¿Cómo juega Caicedo? Lo primero que hay que explicar es que no se parece en nada al Caicedo que milita en el Chelsea. Más allá de su nacionalidad, su perfil es muy distinto. Josué es un jugador de banda capacitado para jugar en todo el carril izquierdo.

Lo que más gusta en el Barça es que es diferencial en lo técnico y en lo físico: "Es un cañón, muy potente y con una gran zurda que desequilibra a base de velocidad y calidad". Así lo ven en el Barça aunque advierten que el salto del fútbol ecuatoriano al modelo de juego que se enseña en La Masia pide prudencia.

Lo mejor de Caicedo es que sus cualidades saltan a la vista. Tanto en defensa como en atraque su gran velocidad le permite ser diferencial. Es tan rápido que se impone a los extremos y laterales contrarios. Cuando Caicedo arranca difícilmente lo pueden parar.- Su fútbol es muy explosivo y eléctrico pero a estas virtudes más físicas le une una gran calidad en su pierna dominante.

Caicedo es un jugador con una zurda exquisita que le permite ejecutar muchas acciones con una gran habilidad. Uno de sus puntos fuertes es el golpeo de balón. Caicedo está acostumbrado a desplazar el balón en largo con tanta potencia como precisión. Además es un buen regateador en carrera y sabe conducir por carriles interiores a la vez que es hábil para profundizar por la banda y sacar buenos centros.

Josué Caicedo es un niño prodigio / LDU

En lo que tiene margen de mejora es en la elección de las jugadas y en su capacidad combinativa. Su estancia en el Barça instalado en el mejor modelo de juego le dará herramientas para perfeccionar su fútbol.

Josué Caicedo es además muy versátil ya que es capaz de engañar al rival con bicicletas, ejecutar faltas con una gran precisión y ser a la vez un buen corrector en defensa. Para triunfar en la élite necesitará rendir con continuidad y ser un jugador que haga de la concentración y la fiabilidad una cobstante.

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El Barça se ha hecho con una joya que está muy bien dotada en lo técnico y atlético pero a la que habrá que pulir para que pueda explotar en la élite. Veremos si su salto al fútbol europeo a través del Barça le ayuda a seguir desarrollando su inmenso potencial.