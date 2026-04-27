Apuesta bestial en la Masia: Héctor Néstor Asumu salta dos categorías

En el programa ADN Masia que emitimos en las plataformas de Sport cada martes tenemos un espacio que hemos denominado el ascensor. En esta sección del espacio semanal que dedicamos al fútbol formativo del Barça incluimos a los jugadores que ascienden cada jornada de categoría.

Los futbolistas que pasan del Barça Atlètic al primer equipo o los que están a medio camino entre la dinámica del filial y el Juvenil A suelen ser los protagonistas. También es usual comentar casos de jugadores que están a caballo entre el Juvenil B y Juvenil A o entre el Sub-16 y el Juvenil B.

El caso de Héctor Néstor Asumu rompe cualquier previsión y le hacen merecedor de ser un invitado 'premium' de esta sección. Este chico nacido en Barcelona pero criado en Santa Coloma pasó el curso pasado de militar en el Sub-14 a dar el paso natural a formar parte del Sub-15.

Este futbolista zurdo que reside en La Masia prefiere que se le conozca solo por su primer nombre (Héctor) es un jugador que el Barça fichó de la Fundació Grama en el verano del 2023.

Héctor Asumu es un extremo muy potente / Dani Barbeito

Lo que nadie podría imaginar es que en menos de un año de diferencia pasase de competir en categoría infantil a hacerlo en la Liga Nacional Juvenil.

Este fin de semana el técnico del Juvenil B Cesc Bosch contaba con numerosas bajas y dio oportunidades a numerosos cadetes. Artem Rybak y Ruslan Mba fueron titulares en el ataque del Juvenil B contra el Juvenil A del Europa. Ignasi Bassas debutó con este equipo y marcó el gol del empate. Si la presencia de estas perlas del Sub-16 lo más sorprendente es lo que sucedió con Héctor Asumu.

El sábado este potentísimo delantero con raíces de Guinea Ecuatorial anotó dos goles y participó en un tercer gol en el triunfo del Sub-15 (antiguo Cadete B) contra el Nàstic.

De jugar contra chicos de su edad (15 años) pasó en pocas horas a militar contra juveniles de tercer año (cuatro años más). Héctor entró por Artem Rybak en los compases finales del partido en un debut inesperado pero que supone un premio merecido para este extremo zurdo.

Hector Asumu es un prodigio físico / Dani Barbeito

Héctor se ha convertido en el máximo goleador del Sub-15. El extremo zurdo que habitualmente ejerce de 7 ha marcado en lo que llevamos temporada ha marcado 18 goles con su equipo.

Asumu ha jugado también ocho partidos con el Sub-16 mientras que con su debut con el Juvenil B ya ha militado en tres categorías diferentes en una misma temporada.

Su potencial físico inmenso no está reñido con una zurda de mucho nivel. Tras unos inicios complicados en el Infantil B, Hérctor Asumu ha explotado y su capacidad de desequilibrio le sitúan como un gran proyecto de delantero para el futuro a medio plaza del Barça.

El 1x1 de la semana en La Masia

Héctor es uno de los elegidos en nuestro once ideal de la semana: Biel Chacón, Minguk Lee, Derek Puig, Darwin, Alfredo; Ignasi Bassas, David Moreno, Adrián sánchez, Héctor Asumu, Psaumi Mateos y Antonio amaya.

BIEL CHACÓN:El portero del sub-14 blaugrana apareció de manera decisivas en partidos exigentes en el torneo Motion Cup. En la eliminatoria contra el atlético Biel se lució con paradas excepcionales.

MINGUK LEE: El lateral derecho del Sub-15 completó un gran encuentro contra el Nàstic de Tarragona (4-2). El coreano se inventó una gran asistencia y jugó con criterio y calidad.

Minguk Lee es un lateral derecho muy completo / Dani Barbeito

DEREK PUIG: El Sub-14 del Barça acabó subcampeón del prestigioso torneo infantil Motion Cup. Derek fue uno de los grandes puntales del conjunto que dirige Adrià Monràs.

DARWIN ZAMORA: El central zurdo del Sub-15 volvió a brillar con su salida limpia de balón. Además de una técnica exquisita, el jugador de origen ecuatoriano volvió a exhibir una capacidad correctora en defensa bestial.

JOSÉ ALFREDO: El lateral izquierdo del Sub-16 marcó un gol en el triunfo del equipo de David Sánchez (2-4) en Tarragona. José Alfredo y el resto de sus compañeros serán campeones si ganan la próxima jornada contra el Granollers.

IGNASI BASSAS: El centrocampista del sub-16 debutó de manera exitosa con el Juvenil B. El equipo de Cesc Bosch perdía ante el Europa y en el minuto 76 Ignasi Bassas logró marcar un gol que estableció el definitivo 1-1. Ignasi se unió a Artem Rybak y Ruslan Mba, dos cadetes que fueron titulares con el Juvenil B barcelonista.

Ignasi Bassas está feliz por seguir en el club de su vida / FCB

DAVID MORENO: El interior zurdo sigue en estado de gracia. En el torneo de almusafes Motion Cup fue el futbolista más brillante y que dejó momentos más memorables gracias a su exquisita calidad. El de Benifaió fue profeta en su tierra ya que su pueblo natal se encuentra a escasos tres kilómetros de la sede de este prestigioso torneo infantil.

ADRIÁN SÁNCHEZ: El malagueño está acabando la temporada de maravilla con el Sub-15. ante el Nàstic de Tarragona firmó un doblete y se consolidó como un interior técnico y dotado de una excelente visión de la jugada.

ANTONIO AMAYA: Al margen de David Moreno fue el futbolista del Barça más determinante en el torneo Motion Cup. Poderoso en lo físico, inteligente en lo táctico y con una intuición especial para el gol. Antonio Amaya se salió en Almusafes dejando goles para el recuerdo.

Antonio Amaya es una de las pieazas clave del Sub-14 / Dani Barbeito

PAUMI MATEOS:El delantero centro del Sub-16 marcó su sexto gol de la temporada en el campo del Nàstic. El 9 de origen venezolano se ha perdido gran parte del curso a causa de una lesión.

HÉCTOR ASUMU: El poderoso extremo zurdo del Sub-15 marcó dos goles y ofreció una asistencia en la victoria de su equipo (4-2) contra el Nàstic.