El Andratx castiga al Barça Atlètic con una remontada en su fortín

En Sa Plana, el Barça Atlètic vivió una tarde amarga. Comenzó el partido de la mejor manera posible, con un golazo de Juan Hernández a los cuatro minutos de partido que parecía encarrilar la segunda victoria consecutiva del equipo de Juliano Belletti, pero el Andratx reaccionó con una rapidez fulminante y acabó remontando y resistiendo al asedio final culé para llevarse un triunfo muy trabajado ante su público.

Belletti introdujo tres novedades en el once: Kochen en la portería por Eder Aller, Walton en el lateral izquierdo por Oduro y Juan Hernández en la mediapunta por Dro. Precisamente el de Teruel fue protagonista del inicio eléctrico del filial. Arrancando desde la izquierda, se fabricó una jugada individual de mucho talento y definió con calidad para poner el 0-1. Era su estreno de la temporada tras perderse la primera jornada por compromisos con la Sub-19.

Pero el Andratx no se arrugó. Apenas siete minutos después, Meca se inventó el empate con una acción calcada, colándose entre Anaya y Olmedo antes de fusilar a Kochen. Y en el 16', la remontada: contra vertiginosa conducida por Gabi y definición inapelable que el portero azulgrana rozó con el pie sin poder evitar el 2-1. El filial concedió demasiadas facilidades defensivas, sorprendido por el fútbol combinativo de los baleares, que no recurrieron al juego directo ni al balón parado.

Juan Hernández fue el faro ofensivo del Barça Atlètic. Rozó el empate en el 24' con otro disparo ajustado y volvió a probar fortuna antes del descanso, obligando a intervenir al meta Elías. La primera mitad se alargó hasta los 57 minutos reales por la lesión de Luis Navarro, retirado en camilla tras un choque contra una valla.

Un cambio total

En la reanudación, Belletti movió el banquillo y dio entrada a Tommy y Barberà para jugar con dos puntas. Lo cambió todo: sentó a los primos Fernández y puso a un mediocentro y un delantero centro. Juan Hernández centró su posición. La ocasión más clara fue para Sama Nomoko: internada explosiva y vaselina que se estrelló en el larguero. El Barça Atlètic apretó con saques de esquina y centros laterales, pero Elías estuvo seguro por arriba y también fuera del área para anticiparse al propio Nomoko en el poco después. Y el Andratx pudo decir la suya con un Gabi y un Víctor Lázaro muy activos. Estuvo genial Kochen.

En el tramo final, el asedio blaugrana rozó el premio. Xavi Espart generó la más clara en el 87’ con una acción de mucha calidad y pase de la muerte que Barberà no pudo aprovechar por centímetros. En el añadido, Tommy intentó una vaselina tras un centro de Dani Rodríguez, pero se marchó muy desviada. Derrota dura para un Barça Atlètic que mostró capacidad de reacción y momentos de gran fútbol, pero que pagó caros sus errores atrás. Sa Plana sigue siendo un campo exigente y el filial tendrá que aprender de este golpe para crecer en la temporada