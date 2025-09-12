Andratx-Barça Atlètic: Horario, dónde ver y alineaciones probables

Barça Atlètic y Andratx debutaron en la primera jornada de liga con dos victorias importantes para afrontar con confianza el duelo entre ambos en el Municipal de Sa Plana. Después de superar a un rival mallorquín (2-0 al Porreres) el filial del Barça repite ante otro modesto de la isla de Mallorca.

El Andratx debutó el curso pasado en la Segunda Federación y es un club que históricamente se ha movido en la Preferente balear. Como Porreres, Andratx es un pequeño pueblo de Mallorca (12 mil habitantes) y el partido de este sábado (18h IB3) es de nuevo histórico para esta entidad.

Haber ganado en la primera jornada (1-0) contra el Sant Andreu con un gol de Bauzá resta presión a un equipo que la temporada anterior se mantuvo en esta categoría acabando en una plaza cómoda (novenos) a solo cinco puntos de la promoción de ascenso.

Novedades relevantes

Dro fue titular en la primera jornada del campeonato pero no ha entrado en la convocatoria de Belletti ya que apunta a formar parte de la lista de Hansi Flick contra el Valencia. Los primos Toni y Guille sí que se mantienen a las órdenes de Belletti que recupera a los internacionales con las selecciones inferiores.

La gran sorpresa es la presencia del portero internacional con EEUU Diego Kochen que puede ser el guardameta titular. El hecho de que el partido se dispute el sábado le permite jugar con el filial y ejercer el domingo de tercer portero con el primer equipo.

Eder Aller se mantiene en una lista de la que caen el portero Emilio Bernad y el lateral izquierdo David Oduro además del central juvenil Álex Campos.

Belletti, en cambio, recupera a otros futbolistas que apuntan a imprescindibles en sus esquemas. Los defensas Xavi Espart y Andrés Cuenca y el mediapunta Juan Hernández reforzarán a un Barça Atlètic que busca este sábado su primera victoria a domicilio del curso. El interior zurdo Marcos Parriego también debuta este curso en una lista cubriendo la ausencia de Dro.

El Barça Atlètic nunca se había enfrentado al Andratx que intentará competir al filial blaugrana con un juego basado en la solidez defensiva.

La visión de Belletti

Juliano Belletti se muestra tranquilo pero a la vez cauto ante el primer desplazamiento de la temporada: "Debutar con victoria nos ha dado confianza y vamos a seguir nuestro camino aunque sabemos que jugar fuera de casa es diferente".

El hecho de que el césped sea artificial no será un problema para el barça atlètic ya que el entrenador brasileño ha trabajado en ello: "Los entrenamientos de la semana se adaptan siempre a lo que nos vamos a encontrar y hemos trabajado en camps de hierba artificial y los jugadores están concienciados de la dificultad de esta categoría".

El Andratx es un rival con poco nombre pero Belletti se muestra cauto: "Nos encontraremos ante un rival muy motivado que ganó en la primera jornada y que sabe defender muy bien y sus contras son realmente peligrosas".

La clave para Belletti es que el equipo sea fiel a su estilo pero que se muestre atento y sepa adaptarse a un contexto diferente al habitual.

Dónde ver

El partido entre el Andratx y el Barça Atlètic correspondiente a la segunda jornada de la Segunda Federación se disputará este sábado a las 18h en el Municipal Sa Plana.

Este recinto tiene una capacidad para 600 espectadores y las medidas del terreno de juego son de 100 metros de largo y 63 metros de ancho, cinco metros menos de largo y cinco menos de ancho lo que le convierte en un terreno de juego incómodo para los visitantes.

El encuentro se podrá ver a través de IB3 en su canal de YouTube.

Alineaciones probables

Andratx: Elías, Sánchez, Nicoli, Navarro, Chema, Víctor, Meca, Llabrés, Bauzà, Marckus, Pascual.

Barça Atlètic: Kochen, Espart, Alexis, Cortés, Walton; Brian, Toni, Guille; Sama, Gistau y Ureña

Municipal Sa Plana. Sábado 13 septiembre 18h

Árbitro: José Martínez