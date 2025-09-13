En directo
FC BARCELONA
Andratx - Barça Atlètic, en directo: resultado y goles del partido de 2ªRFEF
Sigue el minuto a minuto del partido de la jornada 2 del Grupo 3 de la 2ª RFEF entre el Andratx y el Barça Atlètic
Andratx 2-1 Barça Atlètic
El Andratx remonta el partido de la mano de Gabi tras un contraataque perfecto (2-1, min 16).
Primer cuarto de hora de partido y el conjunto de Belletti sigue mejor sobre el césped, a pesar del gol encajado.
Andratx 1-1 Barça Atlètic
Lo empata el Andratx tras una gran jugada individual. El gol ha sido de V. Meca.
El Andratx intenta reaccionar a los 5 minutos con un tímido disparo de Sama que acaba en las manos de Kochen
No podía arrancar mejor el conjunto de Juliano Belletti. La maniobra del canterano dentro del área ha sido perceta.
¡GOOOOOOL DEL BARÇA! En el minuto 3, Juan Hernández logra el 0-1!!!!
¡Ya está en juego el duelo entre el Andratx y el Barça Atlètic!
¡Hola a todos! Vamos a seguir el duelo entre el Andratx y el Barça Atlètic
