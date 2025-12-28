Amarga despedida del Espanyol en la Futures

Quién lo hubiese dicho. El Espanyol, el equipo que mejor imagen y sensaciones mostró el sábado durante la fase de grupos, dijo adiós a la XXIX LaLiga FC Futures tras caer en cuartos de final ante un Villarreal que presentó su candidatura al trofeo.

Salió bien plantado un Villarreal que se topó inmediatamente con el gol. Didac, con la testa, puso por delante al conjunto groguet en los primeros compases de partido. Todo un golpe para unos futbolistas pericos que hicieron piña para unir fuerzas en busca de la remontada.

Roger se hizo enorme bajo palos para mantener a flote a los suyos durante la primera mitad, pero nada pudo hacer para evitar la segunda diana del Submarino, obra de Raúl, al inicio de la segunda. William convirtió el tercero y, Max, uno de los capitanes del cuadro blanquiazul, recortó distancias.

Pero ese rayo de esperanza perico se esfumó en cuanto Aitor anotó el cuarto tanto; Elia firmó el quinto. El Villarreal mereció el pase a cuartos, pero los chicos de Gerard Gil deben de estar muy orgullosos de su papel en el torneo.