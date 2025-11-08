Alvaro Cortés pide paso: un central zurdo técnico y rocoso preparado para dar el gran salto

Reducir los problemas defensivos que está sufriendo el Barça a la ausencia de Iñigo Martínez es demasiado simplista.

Con el central zurdo vasco el Barça tampoco era la temporada pasada un equipo inexpugnable atrás pero es evidente que el paso de Iñigo al fútbol saudí ha perjudicado el funcionamiento del eje central de la defensa blaugrana.

La pareja Cubarsí-Iñigo permitía una salida limpia del balón que ahora no logra encontrar casi nunca el equipo de Hansi Flick. La sincronización entre ambos permitía además ajustar la línea avanzada siendo una trampa continua para los rivales.

Un central perfil Iñigo

En la demarcación que el curso pasado era propiedad de Iñigo esta temporada han jugado Pau Cubarsí, Eric García, Ronald Araujo y Thomas Christensen.

Ninguno de ellos es zurdo como si lo es el central del Barça Atlètic Álvaro Cortés, un defensa que suma clase y garra y es ahora mismo el gran puntal en la zaga del filial.

Cortés es uno de los capitanes del filial / FCB

Cortés vive su segunda temporada en el Barça Atlètic, equipo en el que ejerce como capitán. Pese a contar solo con 20 años, Álvaro Cortés es uno de los jugadores más expertos y con mayor ascendencia en el equipo de Belletti. El aragonés es una roca en defensa y un futbolista con un gran pie izquierdo para liderar la salida del balón.

Contra el Girona B, Cortés completó un partido inmenso tanto en la fase ofensiva como en la defensiva.

Álvaro Cortés se ha consagrado en el Barça Atlètic / Dani Barbeito

Central izquierdo puro, Cortés es un especiaslista en este rol que ha quedado huérfano en el primer equipo tras la marcha de Iñigo. Álvaro es gran corrector que destaca también por el juego aéreo tanto en defensa como en ataque.

La temporada pasada fue uno de los mejores jugadores del filial que dirigieron Albert Sánchez y Sergi Milà.

El aval de Albert Sánchez

El actual entrenador del Dunkerque considera que Álvaro Cortés sería una gran alternativa para el eje defensivo del primer equipo::"El pasado curso tuvo una evolución muy positiva. Álvaro había estado cedido en la Damm y acabó siendo internacional Sub-20. Es un central zurdo con muy buena salida de balón en corto y en largo".

Albert Sánchez confió en Álvaro Cortés / Dani Barbeito

Albert Sánchez, en declaraciones al ADN Masia de Sport, valora también la proyección de Alexis Olmedo y Andrés Cuenca pero entiende que Cortés es el más preparado para saltar al primer equipo: "Cortés me parece un central muy completo y con mucho recorrido. Ahora mismo el que veo más preparado para dar rendimiento a corto plazo".

Una trayectoria ascendente

El aragonés fue fichado del Zaragoza y después de una temporada interesante con el Juvenil B dio un salto de calidad en su año de cesión a la Damm.

El Barça Atlètic celebra el gol de Álvaro Cortés contra el CE L’Hospitalet / FCB

En su retorno al Barça sufrió una grave lesión que le hizo perderse la temporada 2022-23. La pasada campaña se ganó la titularidad en el filial blaugrana y actualmente está realizando méritos para ganarse una oportunidad con el primer equipo.

Si Flick apuesta por Álvaro Cortés no se arrepentirá. Tiempo al tiempo.