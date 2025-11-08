Las alternativas de casa a Koundé: los '2' de La Masia que suben con fuerza

Jules Koundé fue una de las piezas claves del gran Barça de Flick en la temporada 2024-25. El francés ya se había acostumbrado con Xavi a jugar de lateral pero en el curso pasado se consagró como uno de los '2' más completos y brillantes del mundo.

El francés ha arrancado esta temporada con un rendimiento sensiblemente inferior y Eric García le ha discutido seriamente la titularidad.

Koundé y Eric pueden jugar en el lateral derecho o como centrales / Valentí Enrich

Ni Jules ni el de Martorell son laterales puros y Flick ya ha mirado al Barça Atlètic para encontrar alguna alternativa de calidad y futuro. Xavi Espart es, a día de hoy, el '2' de La Masia mejor posicionado para ser una alternativa real pero no es la única.

Ante los problemas que ha sufrido el francés lo lógico es que sea Eric quién juege de lateral pero no es descartable que a corto o medio plazo Flick tire de La Masia para apuntalar esta demarcación.

Estos son los seis laterales derechos más prometedores de la cantera que podemos encontrar entre el Barça Atlètic y el Juvenil B y que SPORT presenta a continuación..

XAVI ESPART: El lateral moderno

Xavi Espart responde al prototipo de lateral moderno que defiende como un '2' clásico pero ataca por dentro como si fuera un centrocampista más.

El de Vilassar ha jugado, de hecho, durante muchos años de interior y como mediocentro y su naturaleza se acerca más a la de un centrocampista que a la de un lateral derecho.

Espart es capaz de generar juego como un interior pero a su vez ha aprendido los mecanismos defensivos de un lateral derecho. Flick ha apreciado su excelente momento de forma y se está convirtiendo en un habitual de las convocatorias del primer equipo.

Xavi Espart celebra con Juan Hernández un gol / Dani Barbeito

Cuando Espart se incorpora al ataque destaca tanto por su técnica depurada como por una potencia muy especial que le permite romper líneas desde atrás con relativa facilidad.

Esta temporada Espart, de 18 años, ha jugado con el Barça Atlètic, con el Sub-19 en la Youth League y se está ganando a pulso debutar con el primer equipo.

LANDRY FARRÉ: Un perfil Koundé

El perfil más parecido a Koundé que podemos encontrar en La Masia es Landry Farré. El defensa del Barça Atlètic es, como Koundé, un central que se ha adaptado de maravilla a ejercer el rol de '2'. Landry es un lateral que destaca por su capacidad defensiva.

El jugador de Martorell con raíces en Costa de Marfil es pura potencia y velocidad. Sus grandes habilidades atléticas le permiten ser un ganador de duelos impresionante.

Landry y Gavi en la pretemporada / FCB

Landry llegó al fútbol base del barça cuando era prebenjamín cuando fue captado de la Penya blaugrana Collblanc-Sants.

Cuando se incorpora al ataque Landry, de 18 años, destaca por una capacidad evidente para la conducción y superar a los rivales con acciones individuales de gran mérito.

Landry es capaz de rendir a un alto nivel en las cuatro posiciones de la zaga. Hasta ahora el de Martorell ha jugado este curso con el Barça Atlètic y en la Youth League con el Sub-19.

GUILLEM VÍCTOR: el don de la polivalencia

Guillem Víctor es mucho más que el hermano pequeño de Pau Víctor. Esta temporada ya ha debutado con el Barça Atlètic y su capacidad para seguir evolucionando es enorme.

En el Juvenil a de Pol Planas el '2' titular está siendo habitualmente Guillem.

Guillem Víctor es un lateral muy elegante y técnico con recursos incontables para ser un elemento asociativo y a la vez un carrilero eléctrico con capacidad para servir buenos centros.

Guillem Víctor es un lateral muy ofensivo / Valentí Enrich

Sus cualidades técnicas son notables pero lo más destacable del jugador de Sant Cugat es la inteligencia con la que interpreta el juego.

Esta habilidad para leer el juego le convierte en un comodín ideal para sus entrenadores. Guillem ha jugado los últimos años como central, lateral izquierdo, mediocentro e interior y extremo en ambas bandas.

Al margen de portero y delantero centro, el ex del Junior ha probado todas las demarcaciones posibles ofreciendo en todos casos un rendimiento notable.

NIL TEIXIDOR: el '2' más puro

Nil Teixidor (17 años) es el lateral derecho más puro de toda esta lista de aspirantes a ser el '2' del futuro del Barça. El gerundense siempre ha jugado de lateral por la derecha y es todo un especialista en este sector.

Nil es un chico extremadamente inteligente que sabe sacar partida de sus grandes cualidades. Cuando Pol Planas le da minutos en el Juvenil A Nil siempre responde a las expectativas.

Nil es un lateral dotado para defender a los extremos más rápidos y habilidosos pero a su vez es un puñal ofensivo.

Nil Teixidor es un lateral muy completo / Valentí Enrich

A diferencia de otos laterales su gran virtud es recorrer el carril derecho por fuera y sacar centros precisos como los laterales más clásicos.

RAÚL EXPÓSITO: Un lateral estilo Puyol

Raúl Expósito tiene alma de defensa. En sus primeros años en la cantera blaugrana era un central jerárquico pero al no ser un jugador excesivamente alto se ha ido adaptando a la demarcación de lateral.

Ejerciendo de '2' Raúl mantiene sus prestaciones defensivas y a su vez le ha añadido habilidades ofensivas.

Sin ser un jugador especialmente dotado para el regate, Expósito sí que aporta una barbaridad arriba gracias a su intensidad, carácter y potente remate exterior. Aunque no destaque por sus centímetros es un seguro de vida en el juego aéreo tanto en defensa como en ataque.

Raúl Expósito es un defensa con grandes virtudes / Valentí Enrich

La gran virtud del ex zaguero del Tibidabo Torre Romeu es su carácter competitivo que provoca que luche por cada balón como si fuera el último. Esta intensidad y empuje le convierten en un jugador que suele imponerse en los duelos individuales.

Cesc Bosch cuenta habitualmente con Raúl como el lateral derecho titular del Juvenil B.

ÁLVARO GÓMEZ: Un '2' con gol

Álvaro Gómez llegó en el verano del 2024 procedente del Valladolid con la fama de ser un lateral/central de enorme proyección. El defensa vallisoletano se ha revelado como un lateral derecho de gran talento ofensivo.

Álvaro cumple en defensa pero dónde brilla es en labores defensivas. Tanto a balón parado como en acciones combinativas, Álvaro es un peligro constante ya que muestra unas dosis enormes tanto de ambición como de efectividad.

Álvaro Gómez es un lateral con capacidad anotadora / Dani Barbeito

En el Juvenil B de Cesc Bosch la posición de lateral derecho es una de las mejores cubiertas con Álvaro Gómez y Raúl Expósito.

Los seis jugadores citados son futbolistas de presente pero sobre todo de un futuro esperanzador.

La demarcación de lateral derecho es una asignatura pendiente en los últimos años en La Masia ya que no ha surgido, a excepción del reciclado Sergi Roberto, jugadores de nivel en esta posición que hayan podido saltar al primer equipo. Es el momento de revertir esta dinámica.