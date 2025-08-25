Alexis Olmedo interesa al fútbol saudí

Alexis Olmedo es uno de los defensas más solventes y 'experimentados' del Barça Atlètic de Belletti. El manresano, de 19 años, ya ha jugado 35 partidos con el filial y podría poner punto y final a su extensa carrera en la cantera blaugrana si acepta la propuesta de uno de los grandes clubs de la liga saudí.

En sus dos temporadas con el Barça Atlètic Alexis ha alternado las demarcaciones de central y lateral derecho. Olmedo solo fue convocado en una ocasión con el primer equipo. Flick contó con el central manresano para el Barça-Osasuna pero el canterano no llegó a debutar. Olmedo fue titular con la selección española sub-19 que se proclamó este verano subcampeona de Europa.

Olmedo es un jugador muy fiable / FCB

Ya en dinámica blaugrana Olmedo fue convocado para la disputa de la final de la Intercontinental sub-20 en Brasil pero el central blaugrana se quedó en el banquillo y no disputó ni un minuto del partido ante el Flamengo. Jijantes ha informado de un interés del Al-Hilal que Sport lo podido comprobar.

La operación podría cerrarse si tanto el jugador como el club aceptan la propuesta de Arabia. El club saudí todavía no ha ofertado por el defensa catalán que tiene contrato en vigor con el FC Barcelona hasta el 2027. Cualquier ingreso inesperado para el club blaugrana sería positivo de cara a las arcas del club y al fair-play.

Saltar del Barça al fútbol saudí no es, a priori, lo más apetecible para un futbolista con aspiraciones deportivas pero en este caso Alexis Olmedo podría pasar de competir en la segunda Federación a formar parte de un equipo repleto de estrellas dirigido por el entrenador del vigente subcampeón de Europa.

Simone Inzaghi entrena a un equipo en el que destaca el portero Bono, los defensas Cancelo, Lodi, Koulibaly o Theo Hernández, los centrocampistas Rubén Neves, Milinkovic-Savic así como los delanteros Darwin Núñez, Mitrovic o el ex-blaugrana Malcom.

Una pléyade de estrellas que debutarán en el campeonato saudí este próximo 29 de Agosto contra el Al-Riyahd que dirige el español Javi Calleja y que cuenta en ataque con el ex canterano de La Masia Mamadou Sylla.

Alexis Olmedo ha pasado por todas las categorías del Barça, des del prebenjamín hasta el Barça Atlètic.