Oficial: Àlex Campos renueva con el Barça hasta 2029

Àlex Campos, central diestro de 18 años que ha alternado presencias con el Juvenil A y el Barça Atlètic, ha renovado su contrato con el FC Barcelona hasta 2029. El conjunto azulgrana, que lo ha hecho oficial a través de sus redes sociales, se reserva el derecho de prolongar el vínculo con el futbolista un año más, hasta 2030. "El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con Àlex Campos para ampliar su contrato, que le vinculará al Club hasta el 30 de junio de 2029. El acuerdo también incluye la opción de ampliar el vínculo un curso más", reza el escrito.

Campos, al que todavía le resta un año de juvenil, pues es del 2008, ha disputado 22 partidos a las órdenes de Pol Planas, en los que ha marcado dos goles. Asimismo, el capitán de la selección española sub-18 ha tenido protagonismo con el Barça Atlètic en Segunda Federación, donde ha jugado 14 encuentros, 13 de ellos en la segunda vuelta.

El defensa de Aitona se incorporó a la disciplina barcelonista en 2021, cuando era cadete de segundo año, pese a que el Barça ya lo tenía bajo el radar en alevines, mientras jugaba en el Atlètic Segre, de Lleida. Durante su etapa en el club leridano, actuaba como centrocampista, posición que puede ocupar sin problemas. Sin embargo, donde ha destacado en las categorías inferiores del FC Barcelona y la selección española es como central.

Con esta renovación, el FC Barcelona se asegura la continuidad de un zaguero de futuro, que ya se ejercitó a las órdenes de Hansi Flick en octubre de 2024, aunque todavía no se ha estrenado en una convocatoria con el primer equipo. Campos, un central que destaca por su capacidad atlética, potencia y una salida de balón notable, acorde al estilo de juego del conjunto azulgrana, formará parte de la plantilla de Juliano Belletti con el objetivo de lograr el ascenso a la Primera Federación.

La actividad en la cantera azulgrana no cesa. A la renovación de Álex Campos se le suman los fichajes o la prolongación de contrato de otros futbolistas que formarán parte del filial, como Javi Castro, Juan Ybarra, Joni Hernández, Ignasi Quer, Josué Caicedo o Patricio Pacífico, quien se mantiene en la estructura del club tras llegar cedido en el último mercado invernal procedente del Defensor Sporting Club.