El Alcoyano tuvo más moral y 'ayudas' que un Barça Atlètic rebelde que jugó más de una hora con 10

Cuarta derrota (3-2) de la temporada en uno de los campos más difíciles e históricos de la categoría. Los de Belletti pueden bajar a la tercera plaza del grupo tercero de la Segunda Federación si el Atlético Baleares vence al Porreres. Derrota cruel del filial que rozó la posibilidad de empatar en el campo del Alcoyano. Los goles de Oduro y Mbacke fueron insuficientes para puntuar en Alcoy.

Alcoyano-Barça atlètic Segunda Federación Jornada 14 CD Alcoyano 2 2 Barça Atlètic Alineaciones CD Alcoyano Zárraga, Solbes,. Raúl, Loren, Lledó, De Pedro, Moreno (Soler min.69), Chinchilla, Lado (Steven min.69), Català Piera min.77) e Izan Barça Atlètic Kochen, Anaya, Mbacke, Cortés, Oduro (Walton min.75) ;Roger, Brian, Toni (Guille min.46) ; Sama, Shane (Dani Rodríguez min.46) y Juan Hernández (Quim min.75)

El Alcoyano arrancó el partido justificando su fama de ser un equipo que se hace fuerte como local. De los dieciocho puntos que han sumado este curso los de Fran Alcoy catorce los han logrado sumar jugando en El Collao.

El equipo de Alcoy salió decidido a avanzarse en el marcador con un Chinchilla muy activo. El Barça Atlètic sufría con acciones muy rápidas y verticales en las que se conjugaba tanta electricidad como poca pausa y escasa puntería.

Los de Belletti le querían poner pausa, orden y concierto y así llegó la primera ocasión blaugrana con una gran jugada de Sama por la derecha que no pudo finalizar con acierto Juan.

Diego Kochen transmitía seguridad ante los ataques constantes de un motivado conjunto local. El partido parecía equilibrado con una ligera superioridad del Alcoyano pero en el minuto 24 llegó la jugada clave del partido.

Sama Nomoko fue expulsado de manera muy rigurosa por una acción que Miquel Pujol consideró como juego peligroso grave. Sama levantó excesivamente la pierna pero el colegiado podría haber solventado esta acción con amarilla. El filial blaugrana volvió a sufrir un arbitraje poco 'cariñoso'.

Quedarse con uno menos provocó que el Barça Atlètic se juntara alrededor del balón y consiguiera un mayor control del partido. Cuando más cómodo estaba el filial llegó un bajonazo tremendo con el gol de Chinchilla que se aprovechó de un pase genial de Diego De Pedro.

El once titular del Barça Atlètic en El Collado / FCB

El reto para el Barça Atlètic era tremendo, había que remontar un gol con un jugador menos y en uno de los campos, sino el que más, hostil de la categoría.

En la reanudación Kochen salvó al Barça de diversas ocasiones claras mientras que los blaugranas avisaron con un chut muy peligroso de Juan que acabó en el lateral de la red. El partido se abrió todavía más pero los de Belletti ya no tenían nada que perder mientras que los locales querían rematar la faena.

Anaya centró con peligro pero Oduro no llegó por poco. Por su parte, De Pedro perdonó de forma increíble el 2-0 pero Guille también tuvo en su cabeza la posibilidad de empatar el encuentro. Podía pasar de todo y lo que sucedió es difícil de explicar.

David Oduro se inventó un zurdazo imperial con una falta lejana que desataba la locura blaugrana en el minuto 63. Quedaba mucho tiempo y de nuevo cuando cogía aire el filial blaugrana cocinando un empate meritorio, Izan Linares sorprendió con otro chut con la zurda por el ángulo corto.

Los de Belletti no se dieron por vencidos y siguieron compitiendo como animales. Walton rozó un empate que llegó tras el oportunismo de Mamadou Mbacke que rebañó al segundo palo un córner bien ejecutado por el filial.

El Alcoyano se volcó con todo al ataque y Diego Kochen lució su mejor versión salvando dos goles cantados. La insistencia local tuvo premio en el minuto 93 con un cabezazo de Soler que dejó al Barça Atlètic sin el premio que mereció por su lucha y carácter competitivo. Los de Belletti merecieron puntuar pero tuvieron demasiados 'obstáculos' que superar.