DIRECTO
FC BARCELONA
Alcoyano - Barça Atlètic, en directo: partido de Segunda RFEF hoy, en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT el partido entre el Alcoyano y el filial del Barça correspondiente a la jornada 14 del Grupo III de la Segunda Federación
Xavier Zapater
ALCOYANO 0-0 BARÇA ATLÈTIC | MIN.19
Atento Mbacke en el primer palo para despejar a saque de banda el centro lateral de Chinchilla.
ALCOYANO 0-0 BARÇA ATLÈTIC | MIN.17
¡Fueeeraaa Chinchillaaa! ¡La más clara del partido! Gran amago para deshacerse de la defensa, colocarse el balón en la izquierda y buscar la rosca al segundo palo. El remate, sin embargo, no acabó de encontrar portería.
ALCOYANO 0-0 BARÇA ATLÈTIC | MIN.16
Atrapa Kochen. Muy seguro el portero azulgrana para blocar el remate de cabeza de Loren.
ALCOYANO 0-0 BARÇA ATLÈTIC | MIN.15
Posesión larga ahora para el Barça Atlètic. Intentando hacerse con el control del encuentro, después de un arranque muy igualado.
ALCOYANO 0-0 BARÇA ATLÈTIC | MIN.13
¡Qué ocasión para el Barça Atlètic! Recorte espectacular de Nomoko en banda, centro tocadito al segundo palo, pero el cabezazo de Juan Hernández no encuentra portería. Primera llegada peligrosa de los de Belletti.
ALCOYANO 0-0 BARÇA ATLÈTIC | MIN.12
Buena acción defensiva de Nomoko, que le gana el duelo a su par y fuerza un saque lateral para su equipo.
ALCOYANO 0-0 BARÇA ATLÈTIC | MIN.10
¡Fueeeraaa Lado! Error del Barça Atlètic en una zona comprometida, que acaba con un disparo desviado del jugador georgiano del Alcoyano.
ALCOYANO 0-0 BARÇA ATLÈTIC | MIN.9
¡La ha tenido el Alcoyano! Chinchilla ha entrado en el área con el balón controlado, ha querido encontrar a un compañero con un pase de la muerte, pero el envío se ha paseado por el área pequeña.
ALCOYANO 0-0 BARÇA ATLÈTIC | MIN.8
Muy participativo Toni, bajando a recibir el cuero. Esta vez, sufrió una nueva falta de Adrián Lledó.
ALCOYANO 0-0 BARÇA ATLÈTIC | MIN.7
Gran acción individual de Toni Fernández, que acaba siendo derribado, pero no aprecia falta el árbitro. Era un ataque prometedor para el Barça Atlètic, que había robado bien en campo rival.
- La tentación de Raphinha y un pacto verbal para salir del Barça
- ¿Traición de Schlotterbeck al Barça? El central priorizaría ir al Madrid
- Sorteo del Mundial 2026: grupos y rivales de España en la fase de grupos
- Sergi Altimira: 'Aún soy más culé que bético, pero este club te atrapa y aprendes a quererlo
- El Barça celebra la explosión de Héctor Fort
- Arteta atemoriza al Arsenal: 'Está bien, iré al Barça...
- No nos dejan comer, no nos dejan vivir como una familia': el drama de los bares de Cornellà tras el cierre por el atropello masivo
- Así quedan todos los grupos del Mundial 2026 de fútbol: rivales, enfrentamientos y posibles cruces