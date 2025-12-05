BARÇA ATLÈTIC
Alcoyano - Barça Atlètic: horario y dónde ver el partido de Segunda RFEF
Con las bajas de Ureña, Gistau y Barberá y sin Marqués ni Torrents, el filial de Belletti viaja a Alcoi con un equipo muy joven para medirse a un Alcoyano fuerte en casa y seguir peleando por el liderato
El Barça Atlètic afronta otro examen lejos de casa en un escenario siempre incómodo como El Collao. Tras la victoria trabajada en Barbastro, Juliano Belletti quiere que el equipo siga creciendo: “Hemos hecho una muy buena semana. Aunque ha sido más corta, la hemos aprovechado para entrenar cosas tácticas y seguir ganando confianza”. El filial llega segundo, empatado con el Atlético Baleares y a un punto del líder, mientras que el Alcoyano pelea por alejarse del descenso.
Las bajas vuelven a condicionar los planes: Óscar Ureña, Gistau y Barberá no estarán disponibles, lo que obligará al técnico a confiar aún más en la juventud. “Tendremos un equipo muy joven este fin de semana. Con confianza y trabajo tendremos un plan de partido pensado para esto”, explicó. Tampoco viajan Tomás Marqués ni Jofre Torrents, en dinámica del primer equipo. En su lugar, entran en la lista nombres como Quim Junyent, Adrián Guerrero o Shane Kluivert.
Belletti espera un duelo exigente ante un Alcoyano que solo ha perdido una vez en casa: “Es un equipo que juega bien en casa, con buena dinámica en el centro del campo. Tenemos que seguir en la misma línea, siendo ofensivos, pero también insistiendo en lo que hemos mejorado sin balón”. El primer gol en Barbastro llegó gracias a la presión, una vía que el filial quiere reforzar para salir de Alcoi con tres puntos que mantengan la lucha por el liderato.
Ureña, tres meses KO
El club ha informado que Òscar Urenya fue intervenido quirúrgicamente el jueves de manera satisfactoria de la fractura de clavícula derecha que se hizo durante el partido en el campo del Barbastro. La operación fue en el Hospital de Barcelona y a cargo de los doctores Jordi Puigdellívol y Marc Aguilar, de los Servicios Médicos del Barça.
El tiempo previsto de recuperación será de unos tres meses.
Horario y dónde ver el Alcoyano - Barça Atlètic
El partido entre el Alcoyano y el Barça Atlètic, correspondiente a la 14ª jornada del Grupo III de la Segunda RFEF, se disputará este sábado, 6 de diciembre, en El Collao a las 17.00h.
El encuentro podrá verse en el canal de YouTube del FC Barcelona, solo para miembros
