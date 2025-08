Albert Sánchez: "Jofre será el lateral izquierdo del Barça"

Albert Sánchez anunció este pasado martes que se desvinculaba del Barça. En pocas horas Sport confirmó que su nuevo destino era La Ligue 2. El que ha ejercido como técnico en el fútbol base del Barça en las últimas cuatro temporadas nos atiende con gran amabilidad en Turquía dónde se ha incorporado a la pretemporada que realizaba su nuevo equipo.

El domingo se estrenará en el banquillo del Dunkerque en un amistoso y el próximo 8 de Agosto debutará en la primera jornada de la segunda división francesa recibiendo al Clermont. Esta es la conversación que hemos mantenido con Albert Sánchez, un entrenador de 38 años que afronta un nuevo reto en su carrera.

Albert Sánchez continuó en el Barça tras el cambio de entrenador del filial. / FCB

En pocas horas has pasado de estar en el Barça trabajando en el área de fútbol base a asumir el cargo de entrenador de un club profesional. ¿Cómo ha sido este proceso tan sorprendente?

Después de un año duro en el que no fue bueno a nivel de resultados en el Barça Atlètic actualmente estaba trabajando en el área de fútbol y metodología del Barça. Estaba muy bien en el club pero yo me siento entrenador y ha ido todo muy rápido. Estaba a gusto en el Barça pero no me considero conformista. Yo quería volver a estar en el césped y esta oportunidad de trabajar en el fútbol profesional la he querido aprovechar.

¿Cómo contactaron contigo?

El director del deportivo del Dunkerke es Demba Ba que entre otros clubs jugó en el Chelsea. Tenían a un entrenador portugués (Gonçalo Feio) que solo duró tres semanas y me llamaron para una entrevista y enseguida entendieron que era el perfil que necesitaban y yo acepté el reto. Dema Ba es un gran enamorado del juego del Barça y creyeron que yo era el candidato ideal para dirigir este equipo de la Ligue 2. El entrenador que tenían la temporada pasada (Luis Castro) realizó una gran labor y ahora dirige al Nantes.

Albert Sánchez ya trabaja en su nuevo club / Dunkerque

¿Qué tipo de club es el Dunkerque?

El Dunkerke es un club que normalmente está clasificado en la zona media de la Ligue 2. La temporada pasada llegaron a jugar el play-off de ascenso pero esta no es la realidad del club. Normalmente tienen jugadores cedidos de clubs importantes de primera división de Francia y se suele apostar por jugadores jóvenes. Su estadio es de seis mil espectadores pero suele llenarse. Además es un sitio agradable para vivir.

¿Qué tipo de juego piensa inculcar en este equipo?

Demba Ba es un director deportivo que pide a los entrenadores que realicen un juego ofensivo. Como en todos sitios les importa sacar buenos resultados pero también están preocupados de las formas. Demba Ba quiere que el Dunkerque sea un equipo atacante y por eso pensó en mí. A mí me convenció el hecho de poder estar en un equipo con esta filosofía y que además cuenten con jugadores jóvenes. Es una idea que va a contracorriente en una liga muy física pero el reto es bonito. Creo que encajaba en mi idea.

Albert Sánchez ya lidera los entrenamientos de su nuevo equipo / Dunkerque

¿Le costó dejar el Barça?

Es cierto que mi idea era volver a los banquillos pero no quería aceptar cualquier protesta. He tenido bastantes ofertas del fútbol árabe y de otros países pero quería dejar el Barça solo si el proyecto me convencía plenamente. de hecho te digo que me encantaría volver al club de mi corazón. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron y ahora cuando hablé con Alexanko no me pusieron ninguna traba. Todo lo contrario. el trato ha sido exquisito por parte del club.

¿Le gustaría tener algún jugador cedido del Barça?

Me encantaría. Y por dos motivos, porque son muy buenos y porque en mi idea de juego me ayudaría mucho contar con futbolistas que conocen este modelo de juego tan bien como los que se han formado en La Masia.

Albert Sánchez quiere triunfar en Francia / Dani Barbeito

Antes me habló de un año difícil con el Barça Atlètic. ¿Qué sucedió para que no llegaran los resultados?

Tengo que reconocer que lo pasé mal, que fue un año duro porque las cosas no salieron como esperaba. Hay que pensar que todo empezó con dificultades cuando Márquez anunció un día antes del inicio de la pretemporada que no continuaba en el filial. Primero fui entrenador interino y posteriormente entrenador definitivo. La pretemporada fue muy difícil ya que el primer equipo se llevó a 16 jugadores del Barça Atlètic y no pude trabajar con ellos. a partir de aquí creo que un factor clave fue que casi no pude contar con Dani Rodríguez, Barberá y Ureña por diferentes lesiones y esto nos afectó.

Albert Sánchez ejerció de segundo de Óscar López y Márquez antes de saltar a ser el entrenador del Barça Atlètic / Dani Barbeito

También fue clave la marcha de Unai Hernández y el caso de Pau Prim que no jugó la segunda vuelta porque ya había firmado con otro club. Todo esto no son excusas, son hechos. Además hubieron muchos partidos en los que no tuvimos el punto de suerte necesario. Recuerdo especialmente el que se nos escapó en el campo del Ourense. Dicho esto también creó que me equivoqué en muchas decisiones y lo pasé mal porque soy muy barcelonista.

Dirigiendo al Barça atlètic contaste con los primos Fernández que están realizando la pretemporada con el primer equipo. ¿qué futuro les augura?

Guille y Toni tienen mucho talento. Fueron titulares en el Barça atlètic siendo del 2008, eran juveniles de primer año y eso es muy meritorio. Son dos futbolistas que llegarán muy lejos en el fútbol profesional. Son diferentes, Guille es un interior muy potente y que tiene llegada al área. Toni también tiene características muy buenas y además destaca por su facilidad goleadora y eso es muy importante. Triunfar en el primer equipo es complicado porque la competencia es feroz pero los dos tienen mucho nivel.

Gavi y los primos Guille y Toni en un entrenamiento del primer equipo / Valentí Enrich

¿Le ha sorprendido Dro?

Lo conozco bien porque la pretemporada pasada lo tuve en el Barça atlètic. En ese momento tenía en su posición por delante a quim Junyent en el Juvenil b y a Unai Hernández en el Barça Atlètic. Ahora puede sorprender que haya saltado del Juvenil B al primer equipo pero es que tiene mucho talento. Es un jugador diferencial. Tiene perfil Barça.

Albert Sánchez dirigió a Dro / Dani Barbeito

¿Hay algún otro jugador que ha conocido este año y que cree que va a ser importante en el Barça?

Quizá te sorprenda porque no llegué a tenerlo en el Barça Atlètic pero te diré que creo que jofre torrents va a ser el lateral izquierdo del Barça. No me olvido de Balde pero creo que Jofre Torrents es muy bueno y en estos años en el club es de los jugadores que más me ha sorprendido. Creo que triunfará en el Barça.