Albert Sánchez: "No hemos entrado a valorar mi futuro"

El Barça Atlètic continúa en una dinámica negativa y volvió a caer en casa, esta vez ante el Arenteiro por 2-3. Con esta derrota, el filial azulgrana sigue sin conocer la victoria en el Estadi Johan Cruyff desde el pasado 21 de septiembre y se mantiene a cinco puntos de la salvación cuando restan 13 jornadas para el final de la temporada.

Tras el encuentro, el técnico Albert Sánchez ofreció unas declaraciones en las que reconoció la difícil situación que atraviesa el equipo, aunque evitó especular sobre su futuro. "El club nunca va a tener una mala palabra por mi parte. Al contrario, el día que me tenga que ir, me iré dándole las gracias. Pero de momento no hay nada. No hemos entrado a valorar nada sobre mi futuro", afirmó.

El entrenador también analizó los problemas del equipo, destacando la falta de confianza como un factor clave en la crisis de resultados. "El problema es general, no es solo mental, aunque obviamente el mental no ayuda. Estamos en este momento en el que la pelota que tiene que entrar.", explicó.

Sánchez fue autocrítico y admitió que también está cometiendo errores en el apartado táctico, aunque confía en que el equipo pueda reaccionar. "Hemos tocado fondo, pero a veces para salir a flote hay que estar en la mierda. Todos juntos tenemos que sacarlo adelante. Quedan 13 partidos y hay que ir a ganar los 13", sentenció.

El Barça Atlètic afronta un tramo final de temporada crucial, con la permanencia en juego y la necesidad urgente de revertir su situación antes de que sea demasiado tarde.