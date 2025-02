Albert Sánchez explota: "Con el escudo no se gana, no va a venir ninguna virgencita a ayudarnos"

Serio, decepcionado, triste e incluso cabreado. La rueda de prensa de Albert Sánchez después del empate contra la Gimnástica Segoviana (2-2) era el fiel reflejo de la situación delicada del Barça Atlètic. El filial suma ya cinco jornadas sin ganar y no logra sumar los tres puntos en el Johan Cruyff desde septiembre. Esta complicada situación, con el Barça Atlètic en descenso, ha provocado que Albert Sánchez deje atrás discursos políticamente correctos y busque una reacción contundente de su equipo.

El 2-2 contra la Gimnástica Segoviana supuso el decimotercer empate de la temporada en 23 jornadas. El Barça Atlètic solo ha ganado cuatro partidos y aunque la cifra de derrotas (6) no es preocupante si lo es mantenerse decimosexto en zona de descenso con solo 25 puntos.

"Hemos tirado dos puntos"

El último partido del Barça Atlètic volvió a parecerse a tantos otros en los que el filial se avanzó en el marcador pero no supo gestionar esta ventaja.

Tras el partido Albert Sánchez no encontraba una explicación lógica: "Lo más difícil era ponernos por delante en el marcador y lo hemos hecho y en la primera media hora fuimos muy superiores pero luego no hemos podido mantener el resultado".

El técnico de Esplugues no se cortó a la hora de asegurar que "hemos tirado nosotros el partido, en el descanso ya comentamos que esta película ya la conocíamos".

Albert Sánchez no logra que el Barça Atlètic sea un equipo fiable / Javier Ferrandiz

"Tenemos que ser más autoexigentes"

Los dos goles de los segovianos dejaron muy tocado al vestuario blaugrana. El entrenador Albert Sánchez no busca excusas a la situación delicada de su equipo: "Nos cuesta mucho gestionar marcadores a favor, ya no sé cuantas veces nos han remontado, tenemos que ser autocríticos, yo se lo he dicho a ellos que yo soy el culpable y el máximo responsable, tenemos que aprender ya porque esta categoría no espera".

Albert Sánchez en una sesión de entrenamiento del Barça Atlètic / FC Barcelona

Cuestionado sobre en que tiene que mejorar el filial, Albert Sánchez lo tiene claro: "Hay que dar un paso adelante en competir y saber interpretar algunos momentos de los partidos, ser más contundentes en el área y mejorar en cuestiones como el balón parado".

La manera de cambiar la dinámica del equipo y poder iniciar una racha positiva no es sencilla pero en el cuerpo técnico del filial tienen la receta para lograrlo: "Hay que entrenar, seguir trabajando y ser mucho más autoexigentes con nosotros mismos, yo el primero conmigo mismo y los jugadores con ellos mismos".

Soma se lamenta en una acción del partido del Barça Atlètic contra el Bilbao Athletic / Dani Barbeito

"Mientras me dejen seguiré apretando a los jugadores"

En este aspecto Sánchez no se cortó y aseguró que "hay que ser más autocríticos y más humildes, con el escudo no se gana ningún partido y menos en esta categoría"

En ningún caso el actual entrenador del filial se muestra resignado : "Mientras me dejen seguiré insistiendo y apretando a los jugadores, en que tengan hambre porque son muy jóvenes y les he dicho que no va a venir ninguna virgencita a ayudarnos y que los que estamos en el vestuario son los que tenemos que sacarlo adelante".

Cedric no pudo marcar contra la Gimnástica / Javier Ferrandiz

Quedan 15 jornadas de campeonato y el Barça Atlètic necesita empezar a sumar de tres en tres para huir del descenso a la Segunda Federación. La primera oportunidad llegará este sábado (17h) en el campo del Zamora.