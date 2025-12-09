Se confirman los temores con Sama Nomoko: se pierde la temporada

Desastrosa noticia para el FC Barcelona. Sama Nomoko, una de las perlas más prometedoras de La Masia, se ha lesionado en la primera mitad del partido de la Youth League del juvenil blaugrana contra el Eintracht Frankfurt. El extremo derecho realizó un mal apoyo tras chocar con un defensa rival, Yannis Ahouannou, y pidió el cambio inmediatamente entre lágrimas y gritos de dolor. Las posteriores pruebas confirmaron la grave lesión de rodilla.

ESPORT 3

"Las pruebas realizadas han mostrado que el jugador del Barça Atlètic Sama Nomoko tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", comunicó el club azulgrana este martes a última hora de la tarde. La nota informa que "en los próximos días se someterá a intervención quirúrgica y el Club emitirá un nuevo comunicado".

Podría estar hasta 10 meses de baja

La baja médica de Sama Nomoko se podría alargar hasta los 9-10 meses de baja, teniendo en cuenta la edad del jugador y que también podrían encontrar en el operatorio afectación en el menisco o cualquier otra incidencia. En cualquier caso, el extremo se pierde lo que resta de temporada.

En el minuto 35 del encuentro, con el Barça intentando igualar el tanto inicial del Eintracht y él siendo uno de los futbolistas más peligrosos del conjunto blaugrana, Sama Nomoko pugnó por un balón dividido con Ahouannou. Después de la disputa por el esférico, el extremo cayó mal.

Desde el primer momento las sensaciones fueron horrorosas: el joven jugador levantó la mano y requerió la asistencia médica con gritos estremecedores. El Estadio Johan Cruyff enmudeció primero, pero le brindó una sonora ovación después, cuando se retiró del terreno de juego en camilla.

El futbolista de 17 años, que ha participado en todos los partidos del Barça Atlètic esta temporada (con unos registros de dos goles y 4 asistencias en 14 jornadas de Segunda RFEF), llegaba al partido de Youth League tras ser expulsado el pasado fin de semana con el filial en el campo del Alcoyano. Cuatro días después, puede haber sufrido una lesión que le aparte varios meses de los terrenos de juego.

Sama Nomoko es uno de los jugadores de la cantera del Barça con más proyección. Tal como informamos en SPORT, el club está trabajando con él para convertirlo en una estrella. Parecía cuestión de tiempo que tuviera alguna oportunidad con el primer equipo, aunque este contratiempo puede frenar su irrupción en el corto plazo.