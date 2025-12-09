¡Alarma Sama Nomoko!

Muy malas noticias para el FC Barcelona. Sama Nomoko, una de las perlas más prometedoras de La Masia, se ha lesionado en la primera mitad del partido de la Youth League del juvenil blaugrana contra el Eintracht Frankfurt. El extremo derecho ha realizado un mal apoyo tras chocar con un defensa rival, Yannis Ahouannou, y ha pedido el cambio inmediatamente entre lágrimas y gritos de dolor. A falta de que las pruebas médicas lo confirmen, el atacante puede haber sufrido una lesión de gravedad en la rodilla.

En el minuto 35 del encuentro, con el Barça intentando igualar el tanto inicial del Eintracht y él siendo uno de los futbolistas más peligrosos del conjunto blaugrana, Sama Nomoko pugnó por un balón dividido con Ahouannou. Después de la disputa por el esférico, el extremo ha caído mal. Desde el primer momento las sensaciones han sido horrorosas: el joven jugador ha levantado la mano y ha requerido la asistencia médica con gritos estremecedores. El Estadio Johan Cruyff ha enmudecido primero, pero le ha brindado una sonora ovación después, cuando se ha retirado del terreno de juego en camilla.