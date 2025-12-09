Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Emparejamientos Copa del ReyRival Barcelona CopaRival Madrid CopaBarcelona Eintracht Youth LeagueRobert Martinez CristianoAraujoSorteo Copa del ReyBarcelona - EintrachtInvasión EintrachtBarcelona - Eintracht horarioConvocatoria BarcelonaBarcelona - Eintracht alineacionesMbappéGerard PiquéRonceroTest F1Mural LamineJosema BeastReal Madrid - City horarioReal Madrid - City alineacionesBarcelona Benfica horario
instagramlinkedin

FC BARCELONA

¡Alarma Sama Nomoko!

La joya de la Masia se lesionó en la primera mitad del partido de la Youth League del juvenil del FC Barcelona contra el Eintracht Frankfurt

Sama Nomoko, en el momento de la lesión

Sama Nomoko, en el momento de la lesión / Dani Barbeito

Jordi Carné

Jordi Carné

Muy malas noticias para el FC Barcelona. Sama Nomoko, una de las perlas más prometedoras de La Masia, se ha lesionado en la primera mitad del partido de la Youth League del juvenil blaugrana contra el Eintracht Frankfurt. El extremo derecho ha realizado un mal apoyo tras chocar con un defensa rival, Yannis Ahouannou, y ha pedido el cambio inmediatamente entre lágrimas y gritos de dolor. A falta de que las pruebas médicas lo confirmen, el atacante puede haber sufrido una lesión de gravedad en la rodilla.

En el minuto 35 del encuentro, con el Barça intentando igualar el tanto inicial del Eintracht y él siendo uno de los futbolistas más peligrosos del conjunto blaugrana, Sama Nomoko pugnó por un balón dividido con Ahouannou. Después de la disputa por el esférico, el extremo ha caído mal. Desde el primer momento las sensaciones han sido horrorosas: el joven jugador ha levantado la mano y ha requerido la asistencia médica con gritos estremecedores. El Estadio Johan Cruyff ha enmudecido primero, pero le ha brindado una sonora ovación después, cuando se ha retirado del terreno de juego en camilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Demoledora acta del Real Madrid - Celta: tres expulsiones y Carvajal señalado
  2. Mercado de fichajes, hoy 8 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
  3. Alarma e indignación contra los jugadores 'tóxicos' que condenaron a Xabi Alonso
  4. Óscar Freire, exciclista profesional (49 años), sobre el dopaje: 'He pasado más controles que nadie simplemente por ser español
  5. Edu Aguirre pierde los papeles tras la derrota del Real Madrid: 'Dependemos de que a chavales multimillonarios les apetezca jugar o no
  6. Lo que no se vio del Madrid - Celta: el “no me jodas” de Xabi Alonso, el impotente 'echadle huevos' y el “luego lloráis” de Carvajal
  7. El Girona busca una 'fórmula Eric Garcia' con Marc Bernal
  8. Gerard Martín: 'Szczesny me dijo que no llorara y que pensase dónde estaba hace dos años

Xabi Alonso: "Calma, unidad y tranquilidad"

¡Alarma Sama Nomoko!

¡Alarma Sama Nomoko!

José Luis Trejo, director del Grupo Estilo de Vida y Cognición del Instituto Cajal: "Hay que cambiar la mentalidad de la sociedad para huir del sedentarismo"

José Luis Trejo, director del Grupo Estilo de Vida y Cognición del Instituto Cajal: "Hay que cambiar la mentalidad de la sociedad para huir del sedentarismo"

Mateu Lahoz, sobre el árbitro del Madrid-Celta: "No tuvo el equilibrio emocional adecuado"

Mateu Lahoz, sobre el árbitro del Madrid-Celta: "No tuvo el equilibrio emocional adecuado"

Dabiz Muñiz, cocinero con cuatro estrellas Michelín, da el truco para que la coliflor no huela

Dabiz Muñiz, cocinero con cuatro estrellas Michelín, da el truco para que la coliflor no huela

Expertos en calefacción advierten: si la dejas al mínimo, estás cometiendo un error

Expertos en calefacción advierten: si la dejas al mínimo, estás cometiendo un error

El sueño de los Thunder que puede cambiar la historia de la NBA

El sueño de los Thunder que puede cambiar la historia de la NBA

Barcelona – Benfica: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de Champions

Barcelona – Benfica: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de Champions