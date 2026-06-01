Ajay Tavares regresa y marca su primer gol con el Barça

Dos meses después de la lesión que sufrió en el partido del Juvenil A contra el Nàstic, Ajay Tavares se volvió a vestir de blaugrana y pudo celebrarlo con un gol.

El extremo inglés fichado del Norwich City ha disputado hasta el momento cinco partidos desde que fue fichado en el mercado de invierno.

Ajay es una apuesta de futuro del Barça que ve en este internacional Sub-17 con Inglaterra un extremo rápido, potente y con buen pie para ser un jugador de banda explosivo.

Su corta edad (16 años) aconsejaba a que el club le diera tiempo para adaptarse y poder evolucionar sin una presión excesiva. Acomodarlo en el Juvenil A tenía más sentido que darle galones de jugador del Barça Atlètic.

Ajay Tavares jugó por la derecha / Gorka Urresola

Con Pol Planas Ajay Tavares ha ido gozando de minutos a cuentagotas perolo relevante era su actitud impecable y trabajo diario en los entrenamientos. Hasta el momento de la lesión Ajay Yavares había sumado 79 minutos repartidos en cuatro partidos.

El golpe que sufrió ante el muro situado detrás de la portería en la que atacaba Ajay Tavares contra el Nàstic le causó una fractura de muñeca. Era el primer partido que había arrancado como titular.

Ocho semanas después, el británico de raíces portuguesas ha vuelto a sentirse jugador en la Ciutat Esportiva joan Gamper.

La temporada del Juvenil A acabó con el título de liga en el saco y siendo finalistas de la Copa del rey y la Copa de Campeones.

Los partidos que se están jugando ahora en el Campeonato de Catalunya Juvenil los disputa un combinado del Juvenil B y Juvenil A del Barça. El técnico del Juvenil B Cesc Bosch es quién dirige a este equipo al que el club denomina como Barça juvenil.

Ajay Tavares calentó con Lovro Chelfi / Gorka Urresola

Este combinado blaugrana derrotó (2-5) al Quart en los cuartos de final y superó con autoridad al Sabadell en el partido de semifinales disputado en Sant Joan Despí.

Ajay Tavares entró en el tramo final del encuentro y encarriló el pase a la final que los blaugranas disputarán contra el Espanyol.

Iu Martínez y Orian Goren inauguraron el marcador mientras que Ajay anotó el 3-0 en el minuto 71 con un buen rematwe con la pierna izquierda.

El extremo inglés es diestro pero se encuentra más cómodo jugando en el perfil cambiado. Alieu Drameh estableció el definitivo 4-0.

El Barça juvenil celebra un gol contra el Sabadell / FCB

Además del Barça Juvenil, el Sub-16, Sub-15 y Sub-13 también se han clasificado para las finales del Campeonato de Catalunya.

El Sub-16 y Sub-13 lograron el pasaporte a la final gracias a la tanda de penaltis. Los once metros condenaron en cambio al Sub-14 que perdió en la tanda ante el Espanyol.

Con todos estos partidos nuestro once ideal de la jornada en la cantera blaugrana es el siguiente: Pablo Peña, Orian Goren, Derek Puig, Darwin Zamora, Pau Bergés; Pau Sarrià, Antonio Amaya, Hugo Garcés; Héctor Asumu, Artem Rybak e Iu Martínez.

El 1x1 del once ideal semanal en La Masia

PABLO PEÑA: El Sub-16 del Barça certificó su pase a la final del Campeonato de Catalunya en una tanda de penaltis en la que brilló Pablo Peña. El portero andaluz también se había convertido en pieza clave durante los 80 minutos reglamentarios con intervenciones de lujo.

Pablo Peña es un portero de garantías / Dani Barbeito

ORIAN GOREN: El Barça juvenil se impuso al Sabadell (4-0) y uno de los goleadores de la semifinal del Campeonato de Catalunya fue el centrocampista israelí. Orian Goren encarriló el triunfo blaugrana con el segundo gol.

Orian Goren es un prodigio técnico / Dani Barbeito

DEREK PUIG: El capitán del Sub-14 anotó un golazo contra el Espanyol (2-2). Derek remató desde fuera del área con energía y convicción. Este gol del central del sub-14 blaugrana forzó una tanda de penaltis en la que los blaugranas perdieron (2-4).

Derek Puig celebró así su golazo contra el Espanyol / Dani Barbeito

DARWIN ZAMORA:El central zurdo del Sub-15 puso la guinda a la goleada (5-2) contra el Girona anotando el último tanto del conjunto que dirige Álex Fernández.

Darwin Zamora es un central diferencial / Dani Barbeito

PAU BERGÉS: El lateral izquierdo juvenil defendió su zona con autoridad y subió con peligro al ataque. Bergés generó gracias a su entendimiento con Iu la acción del 2-0 contra el Sabadell.

Pau Bergés es un lateral muy completo / Dani Barbeito

PAU SARRIÀ: El centrocampista del Sub-15 firmó un doblete en el triunfo blaugrana (5-2) contra el Girona. El ex de la Damm se ha adaptado de maravilla al Barça y su rendimiento ha ido a más conforme ha avanzado el curso.

Pau Sarrià es un centrocampista muy completo / Dani Barbeito

ANTONIO AMAYA: El poderoso centrocampista del Sub-14 marcó el primer gol de un derbi con dos caras. el Barça fue mejor en el primer período mientras que los pericos reaccionaron en la reanudación y el pase a la final se decidió en la tanda de penaltis.

Antonio amaya es un centrocampista muy completo / Dani Barbeito

HUGO GARCÉS: El interior aragonés firmó un gran gol en el disputado partido de semifinales del Campeonato de Catalunya. Hugo Garcés recortó y definió de maravilla ante el portero del Girona.

Hugo Garcés es un centrocampista completísimo / Dani Barbeito

HÉCTOR ASUMU: El extremo cadete participó este fin de semana con el Sub-16 (sábado) y el Sub-15 (domingo) colaborando al pase de ambos equipos a la final del campeonato de Catalunya.

Héctor Asumu es un extremo muy potente / Dani Barbeito

ARTEM RYBAK: El mediapunta ucranianoanotó el 2-1 contra un Girona que empató el encuentro y forzó los penaltis. artem siempre deja detalles de clase sublime.

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Artem Rybak es un portento técnico / Dani Barbeito

IU MARTÍNEZ: El extremo de Suria anotó el mejor gol de la jornada en la cantera blaugrana. Iu exhibió su velocidad, potencia, inteligencia y talento en una acción brillante.