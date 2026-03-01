Ajay Tavares debuta con el Barça y deja destellos de su clase

El Juvenil A venció (3-1) al Mallorca pero la gran noticia en la Ciutat Esportiva tuvo nombre y apellido: Ajay Tavares. El extremo inglés con pasaporte portugués de solo 16 años ya vuela vestido de blaugrana. En un partido muy competitivo, Pol Planas le dio el último cuarto de hora del encuentro y Tavares cumplió con las obligaciones de un extremo del Barça.

El inglés es un extremo diestro que luce más de '11' que de '7' pero las necesidades del equipo provocaron que su debut fuera actuando en el sector derecho del ataque. El otro debutante Álex González estaba completando un gran partido como extremo izquierdo y la 'premiere' de Ajay fue supliendo a Nil Vicens.

Ajay Tavares calentó con Lovro Chelfi / Gorka Urresola

En los catorce minutos más el añadido en los que jugó, el Barça ya ganaba 3-1 a un Mallorca que se había quedado con un jugador menos. Este contexto positivo facilitó su inclusión en el equipo. Fue un tramo del partido en el que el Juvenil A del Barça buscó más el control que el desequilibrio. A pesar de ello Tavares estuvo a un buen tono.

Tavares es un extremo técnico y rápido y buscó encarar con valentía pero también supo combinar y guardar el balón en unos minutos en los que el Barça no necesitaba arriesgar.

Tavares debutó contra el Mallorca / Gorka Urresola

En el poco tiempo en el que jugó, Tavares se mostró participativo y con ganas de agradar, dejó detallitos pero tampoco pudo exhibir al 100% su enorme potencial. Su contratación no es una apuesta de rendimiento a corto plazo si no que es una apuesta de futuro en la que el barça quiere invertir sin prisas ni agobios.

Ajay Tavares es un talento diferencial / Gorka Urresola

Su condición de juvenil de primer año le dará la oportunidad de desarrollarse y crecer en el Juvenil A. En el vestuario blaugrana confían en el potencial de Ajay Tavares pero también son conscientes de que es un jugador muy joven que necesitará un proceso de adaptación al club y al país.

Noticias relacionadas

El primer paso ya está dado. A partir de ahora Ajay Tavares ha de seguir evolucionando y mostrando su enorme potencial.