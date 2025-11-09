Adrián Guerrero se sale en un Juvenil A que se dispara en la clasificación

Tras la primera derrota de la temporada en el campo del Brujas (2-0) llegó una reacción contundente. Los de Pol Planas superaron con autoridad al Huesca (3-1) en un partido vibrante marcado por la valentía de ambos conjuntos.

El Juvenil A barcelonista necesitaba ganar para aprovechar la derrota de la Damm y distanciarse como líder en solitario. Así fue. Los blaugranas eran conscientes de que el Huesca solo había perdido un partido y necesitaban de su mejor versión para liderar la División de Honor con cinco puntos más que sus perseguidores.

Cifuentes, gran novedad en la alineación, desbordaba des de la derecha una y otra vez gracias a su enorme velocidad y la defensa muy alta de los oscenses. Así llegó el primer gol tras una gran jugada del ex de la Damm y una definición de lujo de Adrián Guerrero. El malagueño remató de tacón en una acción de gran clase.

Álex Campos completó un gran partido contra el Huesca / FCB

El Huesca siguió con su presión alta y el Barça supo romperla con jugadas bien trenzadas. En una jugada muy generosa de Orian Goren el extremo zurdo Cifuentes perdonó de manera increíble tras rematar fuera sin portero. Uri Pallás, a cuatro minutos del descanso, marcó un gol que fue anulado por fuera de juego.

En la reanudación los de Pol Planas liquidaron el encuentro con una facilidad pasmosa. El riesgo del Huesca supo leerlo y aprovecharlo el Barça de manera muy inteligente. Un gran pase largo de Álex Campos sirvió para romper el sistema defensivo visitante y Ebrima no perdonó. El gambiano, situado de interior, arrancó con potencia y superó al portero con un control con la zurda y un remate a la red con la diestra.

Uri Pallás es un puntal del Juvenil A / FCB

Los de Pol Planas no perdieron la ambición y dos minutos después marcaron el tercer tanto. Era el minuto 52 y otra vez Orian Goren se inventa un pase sublime que Adri Guerrero remata con gran contundencia.

El andaluz remató en esta ocasión como un ariete puro pese a que él encarna todo lo que se espera de un falso nueve. El Barça pudo marcar y de hecho lo hizo aunque el colegiado anuló otro tanto blaugrana por un fuera de juego claro. El Huesca obtuvo un premio menor por su fútbol ofensivo con un gol de Nicolás en el tiempo añadido.

El Juvenil A blaugrana sigue invicto en la liga y se distancia en el liderato con cinco puntos más que susa perseguidores.