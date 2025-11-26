Historia SPORT
FC Barcelona
Adrián Guerrero, el falso '9' del Juvenil A que está aprendiendo a 'morder'
El malagueño, de 17 años, marcó el gol del equipo de Pol Planas en el campo del Chelsea y sigue en un gran estado de forma
El Barça arrancó un punto de oro en el campo del Chelsea gracias al acierto de Adrián Guerrero.
El Sub-19 blaugrana se avanzó en Londres gracias a un cabezazo del futbolista andaluz. Los 'blue' lograron empatar con un gol de Rabbaj.
Es el tercer empate consecutivo del equipo de Pol Planas que en menos de diez días ha acumulado tres partidos con tablas en el marcador.
Si contra el Gimnàstic Manresa (1-1) se escaparon dos puntos en el añadido y ante la Damm (4-4) se salvó un punto en el 90, contra el Chelsea la sensación es que el Barça mereció más.
Uno de los jugadores que mejor está rindiendo en esta fase de la temporada es Adrián Guerrero.
Su apellido parece contradictorio con su puesta en escena en el campo. Adri es un jugador de un perfil más técnico que luchador. El malagueño es un futbolista exquisito en lo técnico pero con un margen de mejora importante en la contundencia.
Este margen se está acortando con Pol Planas que lo conoce de maravilla ya que lo dirigió el pasado curso en el Juvenil B y ahora lo entrena en el Juvenil A.
La naturaleza de Adri es la de un chico muy educado y con un punto de timidez evidente. En el campo Adrián no se esconde y disfruta estando en contacto con el balón. Su técnica depurada le permite ser un fenómeno controlando el balón e inventando pases mágicos.
Adri es un virtuoso que lee el fútbol como pocos. Cuando llegó al Barça en el Infantil A y Cadete B acostumbraba a jugar de interior pero poco a poco fue avanzando su demarcación. Con Arnau Blanco, actual ayudante de Flick, cuajó una gran temporadacon el Cadete A ejerciendo de falso '11'. Su rol era parecido al de Gavi el año de la liga ganada por Xavi.
En la banda izquierda, el Barça perdía profundidad pero ganaba un centrocampista para la asociación. Con Pol Planas Adri mutó a falso 9.
Acércandalo al área sus acciones son más definitivas pero la exigencia arriba es mayor para producir números. En el Juvenil B anotó el pasado curso 10 goles pero a estas dianas hay que sumar incontables pases de gol y unos movimientos constantes que generan espacios para los interiores y extremos de su equipo.
Entre el partido del pasado sábado de la Damm y el encuentro en el campo del Chelsea Adri ha sumado dos goles y dos asistencias.
Sus pases de gol contra los cerveceros estuvieron repletos de ingenio y talento pero más allá de estas estadísticas positivas su implicación en el juego del equipo va a más. A Adri se le ve con la confianza por las nubes para pedir constantemente el balón e idear soluciones a una velocidad de vértigo.
En el campo del Chelsea, Adrián añadió a su repertorio un cabezazo brillante. La jugada la inició Pol Bernabéu, Guille centró con el exterior de manera sorprendente pero el cabezazo de Adrián sorprendió a todos.
El andaluz se sacó de la manga un movimiento de puro delantero centro con un escorzo brillante. Si Adri es capaz de mutar de falso '9' virtuoso a delantero completo con imaginación y contundencia su progresión puede ser más que interesante.
Ahora mismo Adrián está de dulce, su paso adelante es ilusionante y todavía tiene margen para añadir más recursos a su talento innato. Estaremos atentos a este falso '9' que está aprendiendo a 'morder'.
