Adrián Guerrero ejerce de 'killer' y el Juvenil A arranca el año ganando

Parecía que podía ser una visita cómoda pero no lo fue. El Juvenil A de Pol Planas no pudo abrir la lata hasta el minuto 81 en Zaragoza. Los de Pol Planas, en cuadro, lograron una victoria que les mantiene como segundos a un punto de un Espanyol que logró vencer con solvencia (0-3) en el campo del Constancia.

Estos fueron los once jugadores que salieron de inicio en el campo del Montecarlo / FCB

El Barça no pudo contar con jugadores clave como Álex Campos, Guillem Víctor o Uri Pallás, convocados con el Barça Atlètic, pero en cambio estuvo reforzado por Quim Junyent.

El centrocampista de Balsareny ha pasado de ser una pieza clave parta Belletti en el triplete del Juvenil A del pasado curso a gozar de pocos minutos con el Barça Atlètic.

Quim Junyent fue importante para sumar los tres puntos en el campo del Montecarlo ya que asistió a Adri Guerrero en la jugada del único gol del partido. Adri Guerrero ejerció de delantero centro puro con un remate que no pudo atrapar el portero local. El andaluz es un falso '9' que disfruta más combinando y generando juego que definiendo pero las necesidades del equipo querían de que afilase su colmillo para ser un jugador más contundente.

En un campo bastante irregular y con un dominio total del Barça, el gol en el tramo final hizo justicia al mejor juego de los barcelonistas que volvieron a tener a un acertado Dani Ávila en los últimos 35 minutos del partido.

El gol de Adrián Guerrero deja al Juvenil A del Barça muy cerca del Espanyol y la semana que viene afrontara con confianza una visita muy difícil.

Los de Pol Planas volverán a viajar a la capital aragonesa en este caso para jugar en el campo del Real Zaragoza.

Unos días antes, el próximo miércoles, se conocerá el primer rival del Juvenil a blaugrana en la copa del Rey de la que el conjunto blaugrana es el vigente campeón.